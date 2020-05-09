Российские военные в Сирии спели "День Победы" на арабском языке

К организованной единороссами масштабной праздничной акции "День Победы" на разных языках" присоединились военнослужащие нашей военной группировки в Сирии. Они не просто спели этот гимн фронтовикам, а исполнили его в необычной интерпретации.

"Партийную акцию "День Победы" на разных языках" поддержали в Министерстве обороны - специально для нее оркестр российской группировки войск в Сирии записал песню "День Победы" на русском и арабском языках, а также на фарси", - заявил депутат Госдумы Александр Хинштейна.

Благодаря этой акции любой желающий может исполнить легендарную песню на своем родном языке. Чтобы принять в ней участие, нужно на сайтах pobeda-2020.ru или диктантпобеды.рф включить караоке-плеер, выбрать свой родной язык (их здесь около сотни) и спеть "День Победы". Предлагается также снять это видео на телефон или с помощью сервиса на сайте, а затем поделиться им в социальных сетях. Лучшие видео опубликуют на сайте диктантпобеды.рф.

На авиабазе ВКС России в сирийском Хмеймиме 9 Мая запланирован свой воздушный парад. В нем задействуют 24 самолета и шесть вертолетов.

А накануне наши военнослужащие в Сирии приняли участие еще в одной масштабной акции - "Сад памяти". В честь 75-летия Великой Победы они высадили 75 апельсиновых и мандариновых деревьев. Среди тех, кто их сажал, был и Евгений Толмачев - внук фронтовика Героя Советского Союза Михаила Сотникова, погибшего при штурме Берлина.

Акция "Сад памяти" стартовала 18 марта и охватила более семидесяти регионов России. Ее цель - высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Высажено уже около 15 миллионов деревьев. Из-за пандемии многие россияне устраивают "сады памяти" у себя на дачах. Затем они фотографируют посаженные деревья и выкладывают эти снимки в интернете.

За рубежом к акции присоединились сотни энтузиастов в Абхазии, Таджикистане, Армении, Латвии, Ливане, Непале, Греции, Кипре, Марокко и Перу.