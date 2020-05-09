Российский аппарат "Витязь" опустился на дно Марианской впадины

Российский необитаемый подводный аппарат "Витязь" впервые в истории достиг дна Марианской впадины, опустившись на глубину 10028 метров. Достижение было зафиксировано 8 мая в 22:34 мск.

- "Витязь" стал первым в мире полностью автономным необитаемым аппаратом, проникшим на такую глубину, - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ). Названный в честь флагмана экспедиционного фонда СССР аппарат доставил на дно впадины вымпел с символикой 75-летия Победы. Также он провел фото- и видеосъемку, картографирование морского дна, изучил параметры среды. Продолжительность миссии без учета всплытия и погружения составила около трех часов.

В отличие от побывавших во впадине аппаратов Kaiko и Nereus "Витязь" работает полностью автономно, объяснили в ФПИ. Искусственный интеллект в системе управления позволяет самостоятельно обходить препятствия, находить выход из ограниченных пространств, решать другие задачи.

В состав комплекса входят автономный необитаемый аппарат, донная станция и аппаратура пункта управления.

- Совершивший погружение на дно Марианской фабрики аппарат "Витязь-Д" - не единственная прорывная разработка России, - отметил вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов. Он сообщил, что "Витязь" был создан в кратчайшие сроки благодаря эффективному взаимодействию ФПК, предприятий оборонной промышленности во главе с ЦКБ "Рубин" и Военно-морского флота России.