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09.05.2020 09:54
Рубрика: Общество

Росстат оценил потери населения РСФСР в Великой Отечественной войне

Росстат выпустил статистический сборник "Великая Отечественная война", в котором подробно проанализированы демографические последствия этой трагедии.

Фото: militera.ru
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Согласно подсчетам ведомства, за годы войны население РСФСР сократилось с 111 миллионов человек до 97,6 миллиона. При этом, согласно расчетам, если бы не было Великой Отечественной войны, демографический прирост составил бы порядка 6,4 миллиона человек.

Эксперты выяснили, что на начало 1941 года в РСФСР было свыше 14 миллионов детей в возрасте до четырех лет, зато на начало 1946-го - всего 6,8 миллиона. За этот же период число взрослых мужчин сократилось на 6,1 миллиона человек, а женщин - на 847 тысяч. В итоге на начало 1950-х годов на 100 женщин в возрасте от 25 до 29 лет приходилось лишь 66 мужчин. Для сравнения в Германии на 100 женщин был 71 мужчина, а в Италии - 99.

Всего, по данным Росстата, Советский Союз потерял в Великой Отечественной войне 26,6 миллиона своих граждан. Причем это не только воевавшие на фронте, но также люди, погибшие от голода и бомбежек.

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