Ростех ко Дню Победы "оживил" историю советского тыла

К 75-летию Победы Ростех запустил проект с "ожившими" фотографиями времен Великой Отечественной войны. Современные технологии обработки позволили по-новому взглянуть на историю тыла. Фотографии показывают работу предприятий по выпуску танков, авиадвигателей, а также процесс ремонта техники.

"На архивных фото запечатлены труженики тыла, которые выпускали боевую технику для фронта. Художественная обработка снимка дает эффект "живого" кадра, действующие лица на котором двигаются, а механизмы - работают", - со ссылкой на пресс-службу госкорпорации пишет ТАСС.

На одном из снимков воспроизведен процесс ремонта на Сталинградском тракторном заводе танка Т-26, принимавшего активное участие в боях в начале войны. На другом фото кипит работа в цеху по сборке легендарных Т-34 на Челябинском тракторном заводе. Уже в 1943 году завод стал вторым в Советском Союзе по объему выпуска "тридцатьчетверки". Все снимки доступны на страницах госкорпорации Ростех в социальных сетях - Instagram, Facebook, Twitter и "ВКонтакте".