В мире
09.05.2020 11:37
Текст: Юрий Сизов

Румас направил Мишустину поздравительную телеграмму по случаю 75-летия Победы

Фото: Оксана Манчук/БелТА/ТАСС Фото: Оксана Манчук/БелТА/ТАСС
Оксана Манчук/БелТА/ТАСС

Символом несокрушимости человеческого духа и бескорыстной любви к Родине назвал белорусский премьер Великую Победу над гитлеровским фашизмом в своем поздравлении с 75-летием исторической даты, адресованном своему российскому коллеге Михаилу Мишустину, сообщили в субботу в пресс-службе правительства РБ.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Великая Победа, завоеванная ценой миллионов человеческих жизней, делает нас непобедимыми перед любыми испытаниями", - говорится в поздравлении.

Сергей Румас выразил уверенность, что "память о героическом подвиге наших народов станет залогом достойного продолжения традиций белорусско-российской дружбы и взаимовыгодного сотрудничества во имя благополучия и процветания двух стран".

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