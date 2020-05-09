Румас направил Мишустину поздравительную телеграмму по случаю 75-летия Победы

Символом несокрушимости человеческого духа и бескорыстной любви к Родине назвал белорусский премьер Великую Победу над гитлеровским фашизмом в своем поздравлении с 75-летием исторической даты, адресованном своему российскому коллеге Михаилу Мишустину, сообщили в субботу в пресс-службе правительства РБ.

"Великая Победа, завоеванная ценой миллионов человеческих жизней, делает нас непобедимыми перед любыми испытаниями", - говорится в поздравлении.

Сергей Румас выразил уверенность, что "память о героическом подвиге наших народов станет залогом достойного продолжения традиций белорусско-российской дружбы и взаимовыгодного сотрудничества во имя благополучия и процветания двух стран".