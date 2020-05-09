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09.05.2020 08:18
Рубрика: В мире

Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета

Текст: Александр Саможнев

Крупнейший в мире суверенный фонд - норвежский Government Pension Fund Global (GPFG), управляющий капиталами более одного триллиона долларов, впервые в истории начнет продавать активы для покрытия дефицита бюджета страны, сообщает агентство деловых новостей Bloomberg.

Фото: Reuters
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По словам главы ЦБ Норвегии Ойстена Олсена, поддержка государства не является нарушением фискальной политики. Такая возможность, предусмотренная правилами фонда. Она дает простор для маневра в условиях самого тяжелого кризиса со времен Второй мировой войны. Седьмого мая ключевая ставка Банка была снижена до нуля.

По данным правительства Норвегии, дефицит бюджета в 2020-м году составит 20 миллиардов долларов без учета налоговых льгот нефтяникам, которые оцениваются свыше 5,8 миллиарда долларов.

Напомним, Норвежский суверенный фонд, в который идут сверхдоходы от продажи нефти, был основан в 1990 году. Фонду принадлежит 1,5% акций всех зарегистрированных в мире компаний, а его средняя доходность составляет 6,1% или 524,4 тысячи долларов в год.

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