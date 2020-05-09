Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета

Крупнейший в мире суверенный фонд - норвежский Government Pension Fund Global (GPFG), управляющий капиталами более одного триллиона долларов, впервые в истории начнет продавать активы для покрытия дефицита бюджета страны, сообщает агентство деловых новостей Bloomberg.

По словам главы ЦБ Норвегии Ойстена Олсена, поддержка государства не является нарушением фискальной политики. Такая возможность, предусмотренная правилами фонда. Она дает простор для маневра в условиях самого тяжелого кризиса со времен Второй мировой войны. Седьмого мая ключевая ставка Банка была снижена до нуля.

По данным правительства Норвегии, дефицит бюджета в 2020-м году составит 20 миллиардов долларов без учета налоговых льгот нефтяникам, которые оцениваются свыше 5,8 миллиарда долларов.

Напомним, Норвежский суверенный фонд, в который идут сверхдоходы от продажи нефти, был основан в 1990 году. Фонду принадлежит 1,5% акций всех зарегистрированных в мире компаний, а его средняя доходность составляет 6,1% или 524,4 тысячи долларов в год.