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09.05.2020 10:22
Рубрика: Власть
Проект: День Победы

Турчак поздравил россиян с 75-летием Победы

Текст: Айсель Герейханова

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак поздравил россиян с 75-летием Великой победы.

Фото: Россия 1
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"День Победы - особый, всенародный праздник. Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории каждой российской семьи. Сегодня мы чтим поколение победителей, наших ветеранов. И склоняем головы перед павшими за нашу жизнь и свободу", - обратился он к россиянам.

Турчак напомнил, что именно советские солдаты спасли нашу страну и весь мир от порабощения.

"Нанесли решающий, сокрушительный удар нацизму. И тем самым раз и навсегда изменили ход истории для миллионов людей по всему миру", - подчеркнул он.

Турчак отметил, что за триумф 9 мая 1945-го, за Великую Победу мы заплатили высокую цену. "Миллионы советских солдат, партизан, мирных жителей отдали за нее свою жизнь. Их подвиг, их жертвы не будут забыты. Для нас они всегда были и будут примером мужества, самоотверженности, любви к Родине. Для нас они все - герои", - заключил он.

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