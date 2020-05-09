Турция сообщила о введении в эксплуатацию части российских систем С-400

В Турции продолжается развертывание приобретенных у России систем ПВО С-400. Об этом заявил глава секретариата оборонной промышленности страны Исмаил Демир.

По его словам, уже введены в эксплуатацию "определенные элементы", - цитирует РИА Новости, ссылаясь на газету Milliyet. Демир также отметил, что только турецкие военные и компании будут иметь полный доступ к системам.

Напомним, покупка российских С-400 спровоцировала кризис в отношениях Турции с США. Вашингтон потребовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, угрожая отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. В ответ Анкара начала переговоры с Москвой о покупке истребителей Су-57. Поставки новейших систем ПВО Анкаре начались в середине июля прошлого года. Планировалось, что на боевое дежурство С-400 заступят в апреле этого года.