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Рубрика: В мире

Турция сообщила о введении в эксплуатацию части российских систем С-400

Фото: Отдел информационного обеспечения Балтийского региона/РИА Новости Фото: Отдел информационного обеспечения Балтийского региона/РИА Новости
Фото: Отдел информационного обеспечения Балтийского региона/РИА Новости

В Турции продолжается развертывание приобретенных у России систем ПВО С-400. Об этом заявил глава секретариата оборонной промышленности страны Исмаил Демир.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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По его словам, уже введены в эксплуатацию "определенные элементы", - цитирует РИА Новости, ссылаясь на газету Milliyet. Демир также отметил, что только турецкие военные и компании будут иметь полный доступ к системам.

Напомним, покупка российских С-400 спровоцировала кризис в отношениях Турции с США. Вашингтон потребовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, угрожая отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. В ответ Анкара начала переговоры с Москвой о покупке истребителей Су-57. Поставки новейших систем ПВО Анкаре начались в середине июля прошлого года. Планировалось, что на боевое дежурство С-400 заступят в апреле этого года.

В мире Ближний Восток Турция Мировая торговля оружием

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