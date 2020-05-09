Ученый рассказал о способах дезинфекции защитных масок

Все защитные маски после использования опасны для человека, а потому требуют дезинфекции, в том числе и перед утилизацией. Об этом рассказал доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", кандидат химических наук Георгий Фролов.

"Маску можно замочить в водном мыльном растворе с перекисью водорода на пять минут. После промыть и высушить. Еще один способ - обработать поверхности изделия спиртовым аэрозолем с антисептиком. Нанесение на маску спиртового спрея с наночастицами меди создает длительный антивирусный эффект на ее поверхности", - цитирует эксперта РИА Новости со ссылкой на АГН "Москва".

Основной совет - избегать контакта открытых участков кожи с зараженной внешней поверхностью защитной маски. При этом ученый напомнил про использование антибактериальных салфеток и тщательное мытье рук. Пандемия COVID-19 уже охватила большинство стран мира. По последним данным, число заразившихся новым вирусом уже приближается к четырем миллионам человек. Впервые вспышка инфекции была зарегистрирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае.

Среди стран по числу заражений на первом месте находятся США, на втором Испания, на третьем Италия. В России коронавирусом заражены 187 тысяч 859 человек. В стране по-прежнему действует режим самоизоляции. Власти призывают граждан не выходить на улицу без острой необходимости.