Учредитель фонда помощи "Вера" госпитализирована с коронавирусом

Известный общественный деятель, учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом. О своем состоянии она написала на личной странице в Facebook.

"На этот раз, увы, и симптомы, и тесты говорят, что у меня COVID. По КТ в обоих легких начальная стадия пневмонии, поэтому несколько дней проведу в стационаре", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Также Нюта Федермессер поблагодарила медработников больницы в Коммунарке, где она проходит лечение, отметив "отличную организацию общей работы".