В Болгарии потребовали отставки главы МИД из-за русофобской декларации

В Болгарии вызвало возмущение принятое накануне решение министра иностранных дел республики Екатерины Захариевой поддержать русофобскую декларацию. В провокационном документе, одобренном США и рядом восточноевропейских стран, отрицается факт освобождения Европы усилиями советских солдат в 1945 году.

"Подобные декларации, принимаемые в дату капитуляции нацистской Германии, обесценивают миллионные жертвы, положившие конец наиболее человеконенавистническому режиму в мировой истории, - говорится в заявлении Болгарской социалистической партии. - Неоспорим тот факт, что День Победы - 9 мая 1945 - перевернул самую кровавую страницу в истории человечества и дал шанс на долгосрочный мир и создание единой Европы, частью которой является Болгария".

Захариевой также напомнили о том, что послевоенное политическое устройство в Европе является результатом соглашений Антигитлеровской коалиции, а не решений, принятых Москвой в одностороннем порядке.

С позицией социалистов, являющихся второй по силе политструктурой в стране, выразила солидарность партия АБВ. Особое их недовольство вызвало то, что принятие главой местного МИД декларации не было согласовано ни с правительством, ни с парламентом. В пресс-центре АБВ подчеркнули, что документ направлен против России и ее роли в освобождении мира от нацистского режима, а также призвали к отставке Захариевой.