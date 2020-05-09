В День Победы военные вузы выпустят более 10 тысяч лейтенантов

По распоряжению министра обороны Сергея Шойгу, в День Победы 9 Мая в военных училищах, институтах и академиях состоится церемония выпуска офицеров.

"Выпуск пройдет в 12 часов по местному времени на территории военных учебных заведений с соблюдением мер безопасности, направленных на предупреждение заноса и распространения новой коронавирусной инфекции. Всего в войска будут направлено более 12,5 тысячи офицеров, в том числе более 10 тысяч молодых лейтенантов", - сообщили в Минобороны РФ.

Ранее ведомство проинформировало, что из-за пандемии коронавируса в учебный год в вузах Минобороны завершился раньше обычного. Поэтому у курсантов, слушателей и адъюнктов летние каникулы и учебные отпуска начались в начале мая. Соответственно ускорили и выпуск из военных вузов.

Кроме того, на сайте Минобороны РФ открыли специальный раздел, где размещены контактные телефоны 65 высших и довузовский военных образовательных учреждений, которые нынешним летом проведут набор слушателей, курсантов и воспитанников. Сообщалось, что абитуриенты смогут пройти предварительный отбор в военкоматах до 1 июля. С учетом противоэпидемиологических мероприятий приемные комиссии военных вузов пока планируют набор курсантов, начиная с 15 июля.

Решено, что школьники девятых и одиннадцатых классов, которые уже учатся в довузовских учреждениях Минобороны, будут готовиться к экзаменам дистанционно. О том, как ребятам придется их сдавать, объявят позднее - после проработки этих вопросов с Минпросвещения и Рособрнадзором.

Что же касается приема документов в Суворовские, кадетские училища и другие довузовские военные образовательные организации, то в этом году он осуществляется в электронном виде. Прием документов начался 15 апреля и должен завершиться 1 июня.