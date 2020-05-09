В Гидрометцентре рассказали, ждать ли в России дождливое лето

Начало мая выдалось в центре европейской территории довольно дождливым. Летние ливни с грозами сменяютсябв затяжными дождями, похожими на осенние. Есть ли вероятность, что и лето окажется таким же дождливым?

"Не существует связи между погодой в начале мая и погодой в летние месяцы, - рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. - Как бы нам легко и хорошо работалось, если бы реально существовали взаимосвязи между сезонами! Нет, ничего такого никогда не было".

Вильфанд отметил, что за первую неделю мая выпало 30-40% от месячной нормы осадков. Но на самом деле это довольно хорошо. Значит можно рассчитывать на богатый урожай. "Помните народную мудрость: май холодный - год хлебородный! Ведь если май жаркий и засушливый, то это предвестник плохого урожая. Потому что именно в мае в почве должна накапливаться влага. Когда май прохладный, а лето теплое, тогда и урожай замечательный", - подчеркнул синоптик.

Сейчас сложная ситуация складывается на юге европейской территории. "Те осадки, которые сейчас выпадают в Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа, благодатные. Но пока нет картины, насколько они равномерно распределяются по посевным районам. Если равномерно, тогда они смогут компенсировать засушливую ситуацию, которая сложилась из-за отсутствия снега. Ведь зима на юге была тёплая и очень мало осадков выпало в марте-апреле", - уточнил Вильфанд.

Он также добавил, что, конечно же, летом на европейской части будут и ливни, и грозы. Это нормальное явление. Ливни характерны тем, что они быстро проходят: в среднем сильные осадки длятся полчаса. "Зимой осадки переносят воздушные массы с Атлантики, Средиземного моря. А летом бывают и переносные осадки, и конвективные, то есть такие, которые формируются за счет быстрого подъема воздушных масс от поверхности земли. Тогда и случаются ливни. Это вообще целая проблема в метеорологии - ливни . Они формируются в неустойчивой атмосфере. И локальные. Их интенсивность и периодичность предсказать очень сложно", - пояснил синоптик.