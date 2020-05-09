В Японии почтили память Рихарда Зорге

В Токио прошла церемония возложения цветов к могиле легендарного разведчика Рихарда Зорге. В мероприятии принял участие посол РФ в Японии Михаил Галузин, представители военного атташата и другие сотрудники дипмиссии.

"9 Мая по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне посол России в Японии М.Ю. Галузин и работники посольства возложили венок к могиле Героя Советского Союза Рихарда Зорге на токийском кладбище Тама. Дипломаты почтили память выдающегося разведчика, который в годы работы в Японии внес неоценимый вклад в разгром германского фашизма и отдал свою жизнь в этой борьбе", - говорится на официальной странице российского посольства в Facebook.

Герой Советского Союза Рихард Зорге показал крайне высокую эффективность в разведывательной работе на территории Японии. Он прибыл на территорию островного государства в 1933 году, где добывал секретные сведения из высших эшелонов японской власти и германского посольства в Токио. Японская контрразведка арестовала Зорге 18 октября 1941 года. До своей казни 7 ноября 1944 года советский разведчик пробыл в тюрьме "Сугамо".