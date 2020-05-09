Новости

Мемориал в честь советских и американских пилотов открыли в Магадане 06:08
В Японии почтили память Рихарда Зорге 05:58
Российские космонавты с борта МКС поздравили ветеранов с Днем Победы 05:47
Авиапарад во Владивостоке отложили из-за нелетной погоды 05:41
Антонов: Нельзя молчать в ответ на попытки принизить роль СССР в Победе 05:37
Турция сообщила о введении в эксплуатацию части российских систем С-400 05:15
Учредитель фонда помощи "Вера" госпитализирована с коронавирусом 05:04
Космонавты на МКС увидят запись авиапарада в честь 75-летия Победы 04:51
Российские дипломаты и школьники провели в США акцию "Свеча Победы" 04:27
В Хабаровске прошел самый масштабный в ДФО воздушный парад 04:18
В Мексике состоится онлайн-концерт в честь 75-летия Победы 04:06
В Минкомсвязи сообщили о новом вывозном рейсе для россиян из Гоа 03:48
Морская авиация выполнила праздничный пролет над столицей Камчатки 02:30
350 сахалинцев спели ветеранам "День Победы" 02:29
Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина и россиян с 75-летием Победы 02:00
Группа кораблей НАТО покинула Баренцево море 01:31
Вирусологи оценили риск заразиться коронавирусом в море или бассейне 00:33
Тысяча музыкантов под руководством Башмета исполнила "День Победы" 00:02
В ВОЗ прокомментировали российскую статистику по коронавирусу 08.05.2020
В Краснодаре частично снят карантин в больнице скорой помощи 08.05.2020
Названы сроки открытия знаменитого Гранд-базара в Стамбуле 08.05.2020
МИД отреагировал на решение КС Молдавии по кредитному соглашению с Россией 08.05.2020
В Московской области пока не будут штрафовать за отсутствие масок 08.05.2020
Министр Мурашко: В России нет спада заболеваемости коронавирусом 08.05.2020
В Москве вводят новый анализ на COVID-19 08.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему бросать курить лучше всего в режиме самоизоляции
Почему бросать курить лучше всего в режиме самоизоляции
Дневник участника штурма Рейхстага младшего лейтенанта Юрия Яковлева
Дневник участника штурма Рейхстага младшего лейтенанта Юрия Яковлева
Рассекречены архивы о разгроме крупной группировки Вермахта в Праге
Рассекречены архивы о разгроме крупной группировки Вермахта в Праге
09.05.2020 05:58
Рубрика: В мире
Проект: День Победы

В Японии почтили память Рихарда Зорге

Текст: Александр Ленин (Токио)
Фото: Facebook посольства России в Японии. Фото: Facebook посольства России в Японии.
Фото: Facebook посольства России в Японии.

В Токио прошла церемония возложения цветов к могиле легендарного разведчика Рихарда Зорге. В мероприятии принял участие посол РФ в Японии Михаил Галузин, представители военного атташата и другие сотрудники дипмиссии.

Фото: iStock
В Лейпциге почтили память павших советских воинов

"9 Мая по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне посол России в Японии М.Ю. Галузин и работники посольства возложили венок к могиле Героя Советского Союза Рихарда Зорге на токийском кладбище Тама. Дипломаты почтили память выдающегося разведчика, который в годы работы в Японии внес неоценимый вклад в разгром германского фашизма и отдал свою жизнь в этой борьбе", - говорится на официальной странице российского посольства в Facebook.

Герой Советского Союза Рихард Зорге показал крайне высокую эффективность в разведывательной работе на территории Японии. Он прибыл на территорию островного государства в 1933 году, где добывал секретные сведения из высших эшелонов японской власти и германского посольства в Токио. Японская контрразведка арестовала Зорге 18 октября 1941 года. До своей казни 7 ноября 1944 года советский разведчик пробыл в тюрьме "Сугамо".

В мире Восточная Азия Япония Общество История Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД 75 лет Великой Победы

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор распространил рекомендации по снятию ограничений
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Группа кораблей НАТО покинула Баренцево море
Дальневосточники первыми увидели шествие "Бессмертного полка"
Путин и Джонсон заявили о готовности к диалогу
Как в Германии готовятся к 75-летию окончания Второй мировой войны
Как Великобритания будет выходить из карантина