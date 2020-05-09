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09.05.2020 10:49
Рубрика: В мире
Проект: День Победы

В Киргизии в онлайн-шествии "Бессмертного полка" примут участие 7 тыс человек

Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)

В Киргизии в онлайн-шествии "Бессмертного полка" примут участие более 7 тысяч человек. Как сообщили в Государственной регистрационной службе республики, в течение двух недель в Киргизии создавали интернет-ресурс www.1945.srs.kg.

Фото: Андрей Каспришин / РИА Новости
Бессмертный полк-2020. Онлайн-трансляция

"Портал способен принять огромный поток информации и организовать трансляцию многочасового видеоряда виртуального шествия "Бессмертного полка". Многие из них сопровождаются фотографиями и историями о героях войны. Принять участие в виртуальном шествии могут и те, у кого не сохранились фотографии ветеранов", - говорится в сообщении.

В течение этого времени сайт посетило свыше 11 тысяч человек, 7 из которых зарегистрировались как участники торжественной акции. 95 процентов посетителей - киргизстанцы, около 300 человек из России, более 100 из США, Казахстана, Турции и Германии.

В ведомстве отметили, что "Бессмертный полк" на портале ГРС продлится не один день, вся единая база данных ветеранов ВОВ останется здесь и будет общедоступной в любое время.

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