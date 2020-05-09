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Рубрика: В мире

В Мексике состоится онлайн-концерт в честь 75-летия Победы

Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Мексике в онлайн-режиме. Зрителей ждут концерт и обращение послов России, Армении, Казахстана, а также представителей православной церкви.

На авиабазе Хмеймим высажен "Сад памяти" к 75-летию Победы

По словам организаторов, в записи концерта приняли участие 30 профессиональных музыкантов из России, США и Мексики. К акции присоединился оперный певец Денис Седов, проживающий в Нью-Йорке, пишет РИА Новости.

Песни, клипы, а также короткометражный фильм будут опубликованы в День Победы в Facebook на странице совета соотечественников в Мексике.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика 75 лет Великой Победы

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