В Мексике состоится онлайн-концерт в честь 75-летия Победы

Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Мексике в онлайн-режиме. Зрителей ждут концерт и обращение послов России, Армении, Казахстана, а также представителей православной церкви.

По словам организаторов, в записи концерта приняли участие 30 профессиональных музыкантов из России, США и Мексики. К акции присоединился оперный певец Денис Седов, проживающий в Нью-Йорке, пишет РИА Новости.

Песни, клипы, а также короткометражный фильм будут опубликованы в День Победы в Facebook на странице совета соотечественников в Мексике.