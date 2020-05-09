В Москве прошел авиационный парад в честь 75-летней годовщины Победы

Несмотря на перенос основного парада 9 Мая на Красной площади из-за пандемии коронавируса, воздушная часть праздника состоялась.

Парад открыла группа вертолетов Ми-26 и Ми-8. Вслед за вертолетной частью последовали стратегический ракетоносец Ту-160 в сопровождении четырех дальних бомбардировщиков. В небе над столицей также пролетели русские "Медведи" Ту-95МС, самолеты военно-транспортной авиации, носители гиперзвукового оружия "Кинжал", перспективные истребители Су-57. А шестерка штурмовиков Су-25 окрасила небо над Москвой специальными дымами в цвета российского триколора.

Всего в авиапараде над Москвой приняли участие 75 воздушных судов - по числу лет, прошедших со дня Победы в Великой Отечественной войне.