В Москве прошел авиационный парад в честь 75-летия Великой Победы

Пасмурная погода не помешала летчикам ВКС России провести в столице большой воздушный парад в честь 75-летия Великой Победы.

Проход над Красной площадью 25 вертолетов и полсотни военных самолетов занял меньше десяти минут, но вызвал у наблюдавших за этим шоу по телевизору, с балконов и из окон домов вполне понятную гордость за Российскую армию. Так случилось, что в нынешнем году 9 Мая летчики олицетворяли все наши Вооруженные силы. И они постарались - точно выдерживали парадный строй и демонстрировали всю мощь российских боевых самолетов и вертолетов.

Последние, кстати, открывали парад. Сначала над Красной площадью пролетел тяжелый транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четырех винтокрылых Ми-8. Следом шла пилотажная группа "Беркуты" на пяти Ми-28Н "Ночной охотник". Затем появились знаменитые Ка-52 "Аллигатор" и вертолеты огневой поддержки Ми-24.

В параде впервые участвовали четыре высотных перехватчика МиГ-31К. Они являются единственными в российских ВКС, да и в мире, авиационными носителями гиперзвукового оружия. В данном случае - новейшего ракетного комплекса "Кинжал". Опять же впервые над Красной площадью пролетело сразу звено - четыре истребителя пятого поколения Су-57. Хотя этот самолет еще не принят на вооружение, но о нем уже говорят как об уникальном, не имеющем аналогов боевом авиационном комплексе.

Любители военной авиации наверняка сразу узнали и модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Он выделялся своим большим радаром, расположенным в верхней части воздушного судна.

Были широко представлены и традиционные участники воздушных парадов на Красной площади - самолеты Дальней авиации России. Краса и гордость наших ВКС - стратегический ракетоносец Ту-160 "Белый лебедь" пролетел в сопровождении четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Еще один "Белый лебедь" показал, как в небе происходит дозаправка от воздушного танкера Ил-78. Очень грозно также смотрелась четверка стратегических "Медведей" Ту-95МС.

Но самыми эффектными на фоне пасмурного московского неба, пожалуй, выглядели самолеты оперативно-тактической авиации. Особенно десять новейших фронтовых бомбардировщиков Су-34, истребителей Су-35 и Су-30СМ, которые пролетели над центром Москвы в боевом порядке "тактическое крыло". Как обычно, блеснули мастерством лучшие наши летчики-асы. Девять Су-30СМ и МиГ-29 из пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи" блеснули в небе знаменитым "кубинским бриллиантом".

Ну а завершили авиационный парад шесть штурмовиков Су-25 "Грач", которые окрасили десятки метров неба над Москвой дымами цветов российского флага.

Напомним, что в прошлом году воздушную часть парада 9 Мая в столице из-за плохой погоды пришлось отменить. В празднование 75-й годовщины Великой Победы вмешалась пандемия коронавируса. В конце апреля президент России Владимир Путин объявил, что запланированные торжества - парад на Красной площади и шествие "Бессмертного полка" - состоятся, когда ситуация с заболеванием станет безопасной, прежде всего для ветеранов. Однако Верховный главнокомандующий не стал отменять авиапарады и праздничные салюты в честь Дня Победы. "9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют", - заявил тогда президент.

9 Мая авиационный парад в честь Дня Победы состоится не только в столице России, но еще в трех десятках наших городов. В общей сложности в них участвуют около 600 военных самолетов и вертолетов.