В России провели более 5,2 миллиона тестов на выявление COVID-19

В России провели более 5,2 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции, 234 тысячи тестов было сделано за последние сутки. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"В РФ проведено более 5,2 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 242 тысячи человек", - говорится в сообщении.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на данный момент по количеству тестов на коронавирус Россию опережают только США - более 8,3 млн тестов, на третьем месте Германия - почти 3 млн тестов.