За сутки в России подтверждено 10 817 новых случаев коронавируса в 84 регионах

За сутки в России подтверждено 10817 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 4399 (40,7%) без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: Москва - 5667 Московская область - 1075 Санкт-Петербург - 425 Нижегородская область - 294 Свердловская область - 121 Красноярский край - 106 Волгоградская область - 102 Краснодарский край - 98 Республика Дагестан - 92 Тамбовская область - 90 Республика Татарстан - 88 Тульская область - 86 Рязанская область - 85 Республика Башкортостан - 84 Ульяновская область - 84 Ростовская область - 80 Ленинградская область - 79 Кабардино-Балкарская Республика - 79 Калужская область - 77 Новосибирская область - 76 Самарская область - 75 Курская область - 71 Челябинская область - 70 Республика Северная Осетия - 69 Ставропольский край - 69 Чувашская Республика - 63 Ярославская область - 58 Саратовская область - 57 Ямало-Ненецкий АО - 51 Орловская область - 50 Республика Калмыкия - 50 Липецкая область - 49 Оренбургская область - 48 Республика Мордовия - 47 Белгородская область - 46 Пензенская область - 45 Приморский край - 45 Республика Ингушетия - 44 Астраханская область - 44 Воронежская область - 43 Кировская область - 43 Ханты-Мансийский АО - 43 Владимирская область - 42 Хабаровский край - 41 Республика Саха (Якутия) - 40 Тверская область - 38 Республика Марий Эл - 37 Республика Хакасия - 36 Калининградская область - 34 Карачаево-Черкесская Республика - 31 Республика Бурятия - 30 Архангельская область - 28 Чеченская Республика - 28 Ивановская область - 26 Брянская область - 23 Тюменская область - 23 Смоленская область - 22 Омская область - 22 Алтайский край - 20 Мурманская область - 18 61. Пермский край - 16 62. Иркутская область - 16 63. Томская область - 15 64. Вологодская область - 14 65. Новгородская область - 12 66. Амурская область - 12 67. Костромская область - 10 68. Республика Коми - 10 69. Республика Алтай - 10 Кемеровская область - 10 Забайкальский край - 10 Камчатский край - 10 Республика Крым - 9 Республика Адыгея - 8 Магаданская область - 8 Псковская область - 7 Удмуртская Республика - 7 Курганская область - 6 Сахалинская область - 6 Еврейская АО - 5 Республика Тыва - 4 Республика Карелия - 3 Чукотский АО - 1 г. Севастополь - 1 В РФ зарегистрировано 198 676 случаев (+5,8%) коронавируса в 85 регионах. За сутки умерли 104 человека: Владимирская область - 1

Ивановская область - 3

Калужская область - 1

Московская область - 11

Смоленская область - 2

Тверская область - 2

Тульская область - 1

Москва - 54

Республика Коми - 3

Ленинградская область - 2

Санкт-Петербург - 5

Республика Крым - 1

Ростовская область - 3

Республика Дагестан - 1

Республика Башкортостан - 1

Республика Марий Эл - 1

Республика Татарстан - 1

Пермский край - 1

Нижегородская область - 3

Самарская область - 1

Красноярский край - 1

Кемеровская область - 1

Новосибирская область - 2

Республика Бурятия - 1

Еврейская автономная область - 1 Умерли за весь период пандемии - 1 827 человек. За сутки выписано 5 308 выздоровевших: Белгородская область - 65

Брянская область - 33

Владимирская область - 57

Воронежская область - 66

Ивановская область - 31

Костромская область - 11

Курская область - 54

Московская область - 217

Орловская область - 33

Рязанская область - 45

Смоленская область - 160

Тамбовская область - 61

Тверская область - 53

Тульская область - 3

Москва - 2520

Республика Карелия - 1

Республика Коми - 20

Архангельская область - 12

Вологодская область - 2

Калининградская область - 6

Ленинградская область - 27

Мурманская область - 23

Новгородская область - 12

Псковская область - 8

Санкт-Петербург - 65

Республика Адыгея - 26

Республика Калмыкия - 8

Республика Крым - 13

Краснодарский край - 41

Астраханская область - 27

Волгоградская область - 54

Ростовская область - 76

Севастополь - 3

Республика Дагестан - 171

Республика Ингушетия - 13

Кабардино-Балкарская Республика - 23

Карачаево-Черкесская Республика - 17

Республика Северная Осетия - Алания - 34

Чеченская Республика - 35

Ставропольский край - 30

Республика Башкортостан - 48

Республика Марий Эл - 52

Республика Мордовия - 37

Республика Татарстан - 112

Удмуртская Республика - 15

Республика Чувашия - 25

Пермский край - 52

Кировская область - 41

Нижегородская область - 139

Оренбургская область - 55

Пензенская область - 55

Самарская область - 20

Саратовская область - 39

Ульяновская область - 24

Курганская область - 4

Свердловская область - 32

Тюменская область - 13

Ханты-Мансийский АО - 17

Челябинская область - 40

Республика Алтай - 7

Республика Хакасия - 44

Алтайский край - 9

Красноярский край - 33

Кемеровская область - 11

Новосибирская область - 44

Омская область - 8

Томская область - 3

Республика Бурятия - 9

Республика Саха (Якутия) - 17

Забайкальский край - 12

Приморский край - 31

Магаданская область - 1

Хабаровский край - 89

Еврейская автономная область - 11

Чукотский автономный округ - 3 Выписано за все время 31 916 выздоровевших