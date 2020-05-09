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09.05.2020 10:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки в России подтверждено 10 817 новых случаев коронавируса в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 10817 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 4399 (40,7%) без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  1. Москва - 5667
  2. Московская область - 1075
  3. Санкт-Петербург - 425
  4. Нижегородская область - 294
  5. Свердловская область - 121
  6. Красноярский край - 106
  7. Волгоградская область - 102
  8. Краснодарский край - 98
  9. Республика Дагестан - 92
  10. Тамбовская область - 90
  11. Республика Татарстан - 88
  12. Тульская область - 86
  13. Рязанская область - 85
  14. Республика Башкортостан - 84
  15. Ульяновская область - 84
  16. Ростовская область - 80
  17. Ленинградская область - 79
  18. Кабардино-Балкарская Республика - 79
  19. Калужская область - 77
  20. Новосибирская область - 76
  21. Самарская область - 75
  22. Курская область - 71
  23. Челябинская область - 70
  24. Республика Северная Осетия - 69
  25. Ставропольский край - 69
  26. Чувашская Республика - 63
  27. Ярославская область - 58
  28. Саратовская область - 57
  29. Ямало-Ненецкий АО - 51
  30. Орловская область - 50
  31. Республика Калмыкия - 50
  32. Липецкая область - 49
  33. Оренбургская область - 48
  34. Республика Мордовия - 47
  35. Белгородская область - 46
  36. Пензенская область - 45
  37. Приморский край - 45
  38. Республика Ингушетия - 44
  39. Астраханская область - 44
  40. Воронежская область - 43
  41. Кировская область - 43
  42. Ханты-Мансийский АО - 43
  43. Владимирская область - 42
  44. Хабаровский край - 41
  45. Республика Саха (Якутия) - 40
  46. Тверская область - 38
  47. Республика Марий Эл - 37
  48. Республика Хакасия - 36
  49. Калининградская область - 34
  50. Карачаево-Черкесская Республика - 31
  51. Республика Бурятия - 30
  52. Архангельская область - 28
  53. Чеченская Республика - 28
  54. Ивановская область - 26
  55. Брянская область - 23
  56. Тюменская область - 23
  57. Смоленская область - 22
  58. Омская область - 22
  59. Алтайский край - 20
  60. Мурманская область - 18
  61. 61. Пермский край - 16
  62. 62. Иркутская область - 16
  63. 63. Томская область - 15
  64. 64. Вологодская область - 14
  65. 65. Новгородская область - 12
  66. 66. Амурская область - 12
  67. 67. Костромская область - 10
  68. 68. Республика Коми - 10
  69. 69. Республика Алтай - 10
  70. Кемеровская область - 10
  71. Забайкальский край - 10
  72. Камчатский край - 10
  73. Республика Крым - 9
  74. Республика Адыгея - 8
  75. Магаданская область - 8
  76. Псковская область - 7
  77. Удмуртская Республика - 7
  78. Курганская область - 6
  79. Сахалинская область - 6
  80. Еврейская АО - 5
  81. Республика Тыва - 4
  82. Республика Карелия - 3
  83. Чукотский АО - 1
  84. г. Севастополь - 1

В РФ зарегистрировано 198 676 случаев (+5,8%) коронавируса в 85 регионах.

За сутки умерли 104 человека:
  • Владимирская область - 1
  • Ивановская область - 3
  • Калужская область - 1
  • Московская область - 11
  • Смоленская область - 2
  • Тверская область - 2
  • Тульская область - 1
  • Москва - 54
  • Республика Коми - 3
  • Ленинградская область - 2
  • Санкт-Петербург - 5
  • Республика Крым - 1
  • Ростовская область - 3
  • Республика Дагестан - 1
  • Республика Башкортостан - 1
  • Республика Марий Эл - 1
  • Республика Татарстан - 1
  • Пермский край - 1
  • Нижегородская область - 3
  • Самарская область - 1
  • Красноярский край - 1
  • Кемеровская область - 1
  • Новосибирская область - 2
  • Республика Бурятия - 1
  • Еврейская автономная область - 1

Умерли за весь период пандемии - 1 827 человек.

За сутки выписано 5 308 выздоровевших:
  • Белгородская область - 65
  • Брянская область - 33
  • Владимирская область - 57
  • Воронежская область - 66
  • Ивановская область - 31
  • Костромская область - 11
  • Курская область - 54
  • Московская область - 217
  • Орловская область - 33
  • Рязанская область - 45
  • Смоленская область - 160
  • Тамбовская область - 61
  • Тверская область - 53
  • Тульская область - 3
  • Москва - 2520
  • Республика Карелия - 1
  • Республика Коми - 20
  • Архангельская область - 12
  • Вологодская область - 2
  • Калининградская область - 6
  • Ленинградская область - 27
  • Мурманская область - 23
  • Новгородская область - 12
  • Псковская область - 8
  • Санкт-Петербург - 65
  • Республика Адыгея - 26
  • Республика Калмыкия - 8
  • Республика Крым - 13
  • Краснодарский край - 41
  • Астраханская область - 27
  • Волгоградская область - 54
  • Ростовская область - 76
  • Севастополь - 3
  • Республика Дагестан - 171
  • Республика Ингушетия - 13
  • Кабардино-Балкарская Республика - 23
  • Карачаево-Черкесская Республика - 17
  • Республика Северная Осетия - Алания - 34
  • Чеченская Республика - 35
  • Ставропольский край - 30
  • Республика Башкортостан - 48
  • Республика Марий Эл - 52
  • Республика Мордовия - 37
  • Республика Татарстан - 112
  • Удмуртская Республика - 15
  • Республика Чувашия - 25
  • Пермский край - 52
  • Кировская область - 41
  • Нижегородская область - 139
  • Оренбургская область - 55
  • Пензенская область - 55
  • Самарская область - 20
  • Саратовская область - 39
  • Ульяновская область - 24
  • Курганская область - 4
  • Свердловская область - 32
  • Тюменская область - 13
  • Ханты-Мансийский АО - 17
  • Челябинская область - 40
  • Республика Алтай - 7
  • Республика Хакасия - 44
  • Алтайский край - 9
  • Красноярский край - 33
  • Кемеровская область - 11
  • Новосибирская область - 44
  • Омская область - 8
  • Томская область - 3
  • Республика Бурятия - 9
  • Республика Саха (Якутия) - 17
  • Забайкальский край - 12
  • Приморский край - 31
  • Магаданская область - 1
  • Хабаровский край - 89
  • Еврейская автономная область - 11
  • Чукотский автономный округ - 3

Выписано за все время 31 916 выздоровевших

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