За сутки в России подтверждено 10 817 новых случаев коронавируса в 84 регионах

За сутки в России подтверждено 10817 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 4399 (40,7%) без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- Москва - 5667
- Московская область - 1075
- Санкт-Петербург - 425
- Нижегородская область - 294
- Свердловская область - 121
- Красноярский край - 106
- Волгоградская область - 102
- Краснодарский край - 98
- Республика Дагестан - 92
- Тамбовская область - 90
- Республика Татарстан - 88
- Тульская область - 86
- Рязанская область - 85
- Республика Башкортостан - 84
- Ульяновская область - 84
- Ростовская область - 80
- Ленинградская область - 79
- Кабардино-Балкарская Республика - 79
- Калужская область - 77
- Новосибирская область - 76
- Самарская область - 75
- Курская область - 71
- Челябинская область - 70
- Республика Северная Осетия - 69
- Ставропольский край - 69
- Чувашская Республика - 63
- Ярославская область - 58
- Саратовская область - 57
- Ямало-Ненецкий АО - 51
- Орловская область - 50
- Республика Калмыкия - 50
- Липецкая область - 49
- Оренбургская область - 48
- Республика Мордовия - 47
- Белгородская область - 46
- Пензенская область - 45
- Приморский край - 45
- Республика Ингушетия - 44
- Астраханская область - 44
- Воронежская область - 43
- Кировская область - 43
- Ханты-Мансийский АО - 43
- Владимирская область - 42
- Хабаровский край - 41
- Республика Саха (Якутия) - 40
- Тверская область - 38
- Республика Марий Эл - 37
- Республика Хакасия - 36
- Калининградская область - 34
- Карачаево-Черкесская Республика - 31
- Республика Бурятия - 30
- Архангельская область - 28
- Чеченская Республика - 28
- Ивановская область - 26
- Брянская область - 23
- Тюменская область - 23
- Смоленская область - 22
- Омская область - 22
- Алтайский край - 20
- Мурманская область - 18
- 61. Пермский край - 16
- 62. Иркутская область - 16
- 63. Томская область - 15
- 64. Вологодская область - 14
- 65. Новгородская область - 12
- 66. Амурская область - 12
- 67. Костромская область - 10
- 68. Республика Коми - 10
- 69. Республика Алтай - 10
- Кемеровская область - 10
- Забайкальский край - 10
- Камчатский край - 10
- Республика Крым - 9
- Республика Адыгея - 8
- Магаданская область - 8
- Псковская область - 7
- Удмуртская Республика - 7
- Курганская область - 6
- Сахалинская область - 6
- Еврейская АО - 5
- Республика Тыва - 4
- Республика Карелия - 3
- Чукотский АО - 1
- г. Севастополь - 1
В РФ зарегистрировано 198 676 случаев (+5,8%) коронавируса в 85 регионах.
За сутки умерли 104 человека:
- Владимирская область - 1
- Ивановская область - 3
- Калужская область - 1
- Московская область - 11
- Смоленская область - 2
- Тверская область - 2
- Тульская область - 1
- Москва - 54
- Республика Коми - 3
- Ленинградская область - 2
- Санкт-Петербург - 5
- Республика Крым - 1
- Ростовская область - 3
- Республика Дагестан - 1
- Республика Башкортостан - 1
- Республика Марий Эл - 1
- Республика Татарстан - 1
- Пермский край - 1
- Нижегородская область - 3
- Самарская область - 1
- Красноярский край - 1
- Кемеровская область - 1
- Новосибирская область - 2
- Республика Бурятия - 1
- Еврейская автономная область - 1
Умерли за весь период пандемии - 1 827 человек.
За сутки выписано 5 308 выздоровевших:
- Белгородская область - 65
- Брянская область - 33
- Владимирская область - 57
- Воронежская область - 66
- Ивановская область - 31
- Костромская область - 11
- Курская область - 54
- Московская область - 217
- Орловская область - 33
- Рязанская область - 45
- Смоленская область - 160
- Тамбовская область - 61
- Тверская область - 53
- Тульская область - 3
- Москва - 2520
- Республика Карелия - 1
- Республика Коми - 20
- Архангельская область - 12
- Вологодская область - 2
- Калининградская область - 6
- Ленинградская область - 27
- Мурманская область - 23
- Новгородская область - 12
- Псковская область - 8
- Санкт-Петербург - 65
- Республика Адыгея - 26
- Республика Калмыкия - 8
- Республика Крым - 13
- Краснодарский край - 41
- Астраханская область - 27
- Волгоградская область - 54
- Ростовская область - 76
- Севастополь - 3
- Республика Дагестан - 171
- Республика Ингушетия - 13
- Кабардино-Балкарская Республика - 23
- Карачаево-Черкесская Республика - 17
- Республика Северная Осетия - Алания - 34
- Чеченская Республика - 35
- Ставропольский край - 30
- Республика Башкортостан - 48
- Республика Марий Эл - 52
- Республика Мордовия - 37
- Республика Татарстан - 112
- Удмуртская Республика - 15
- Республика Чувашия - 25
- Пермский край - 52
- Кировская область - 41
- Нижегородская область - 139
- Оренбургская область - 55
- Пензенская область - 55
- Самарская область - 20
- Саратовская область - 39
- Ульяновская область - 24
- Курганская область - 4
- Свердловская область - 32
- Тюменская область - 13
- Ханты-Мансийский АО - 17
- Челябинская область - 40
- Республика Алтай - 7
- Республика Хакасия - 44
- Алтайский край - 9
- Красноярский край - 33
- Кемеровская область - 11
- Новосибирская область - 44
- Омская область - 8
- Томская область - 3
- Республика Бурятия - 9
- Республика Саха (Якутия) - 17
- Забайкальский край - 12
- Приморский край - 31
- Магаданская область - 1
- Хабаровский край - 89
- Еврейская автономная область - 11
- Чукотский автономный округ - 3
Выписано за все время 31 916 выздоровевших