Застройщики отмечают рост спроса на многокомнатные квартиры

Спрос на большие квартиры неожиданно вырос в апреле, несмотря на общее снижение активности покупателей, отмечают некоторые застройщики.

Трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры площадью от 60 кв.м. в апреле составили более половины сделок в структуре продаж, сообщает концерн "Крост". На однокомнатные квартиры пришлось лишь 30% сделок. Такие данные - абсолютно нетипичны, отмечают в компании. "Основной спрос, как правило, приходится на однокомнатные и двухкомнатные квартиры", - говорит первый заместитель гендиректора Марина Любельская. По ее мнению, это связано с месяцем самоизоляции - люди по-новому оценили комфорт своего жилья.

В подмосковном ЖК "Столичный" при общем снижении спроса доля сделок с трех- и четырехкомнатными квартирами увеличилась с 10% в первом квартале до 24% по итогам апреля. Доля двухкомнатных квартир выросла с 26% до 32%, а однокомнатных - снизилась с 64% до 44%. При этом покупатели ориентируются на приобретение квартир каждого типа с минимальными площадями, отмечает коммерческий директор "Главстрой-Регионы" Алексей Артошин. Вырос спрос на квартиры формата "евро", однако эта тенденция четко прослеживается с начала года, говорит Артошин: реализация квартир евроформата (с объединенной кухней-гостиной) в первом квартале увеличилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Заметный рост спроса на большие квартиры связан с новой программой ипотечного кредитования под 6,5%, считает гендиректор Ikon Development Антон Детушев. "Клиенты, которые раньше были заинтересованы в покупке двухкомнатной квартиры площадью 45 кв.м, с учетом этих мер поддержки могут позволить себе рассмотреть уже трехкомнатную квартиру в 61-62 кв.м", - говорит он. "Покупатели, которые сейчас обращаются по новой программе, - это, в основном, те, кто и раньше готовился к покупке, - поясняет гендиректор агентства недвижимости ГК "КВС" из Санкт-Петербурга Анжелика Альшаева. - У них накоплен первоначальный взнос и рассчитан удобный размер ежемесячного платежа. Снижение ставки и удешевление кредита позволило им повысить общую сумму сделки при сохранении удобных для них условий. Те, кто планировал покупку студии, сейчас выходят на сделку по однокомнатной квартире. Те, кто хотел купить "однушку", рассматривают классические или евро двухкомнатные варианты".

Тренд на увеличение востребованности больших жилых площадей однозначно присутствует, но уже не первый год, говорит руководитель девелоперских проектов "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин (Свердловская область). Еще два года назад свыше 50% предложения на первичном рынке составляли 1-2 комнатные квартиры и небольшие студии, сейчас же их доля уменьшилась до 40%.

В некоторых компаниях отмечают другие особенности покупателей периода пандемии. "Мы не можем подтвердить растущий спрос на многокомнатные квартиры, - говорит управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский. - Но новые тренды все же прослеживаются. Так, если прежде для некоторых клиентов наличие балкона или лоджии в квартире не являлось принципиальным моментом, так как в условиях холодного климата эти помещения не всегда можно эффективно использовать, то сегодня покупатели активно интересуются квартирами с дополнительными помещениями. Кроме того, угроза заразиться воздушно-капельным путем заставила покупателей интересоваться наличием вентиляционных систем и систем отчистки воздуха в доме". В "УГМК-Застройщик" сейчас пользуются высоким спросом квартиры с просторными лоджиями либо собственными террасами, панорамными окнами и высокими потолками, закрытым зеленым двором. "В условиях карантина и режима самоизоляции покупатели хотят, чтобы в квартире был простор, как можно больше естественного освещения. И чтобы была возможность подышать свежим воздухом, не отходя далеко от дома", - объясняет Мордовин.