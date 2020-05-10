Электричка сбила двух человек в Подмосковье

Следственный комитет на транспорте занимается проверкой ЧП на севере Подмосковья. Там электричка сбила двух мужчин, один погиб. Вот что рассказала корреспонденту "РГ" представитель столичного управления на транспорте СКР Елена Марковская.

По предварительным данным, сегодня около 17:00 двое мужчин шли вдоль железнодорожных путей на перегоне станций Водниково - Хлебниково вопреки установленным требованиям безопасности. В результате наезда электропоезда сообщением "Голицыно-Дубна" один получил несовместимые с жизнью травмы, второй доставлен в медицинское учреждение, сказала представитель следственного ведомства .

На месте происшествия до сих пор работает следственно-оперативная группа.