Следствие устанавливает обстоятельства стрельбы в жилом доме в Москве

В доме на северо-западе Москвы раздались выстрелы. Конфликт между молодыми людьми закончился убийством. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства стрельбы.

"По данным следствия, 10 мая на лестничной площадке в подъезде жилого дома по улице Митинской между двумя знакомыми произошел конфликт. Один из молодых людей выстрелил в знакомого и его маму", - сообщила ТАСС представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова. От полученных ранений мужчина 1996 года рождения скончался на месте, его матери оказывается медицинская помощь.

"Стрелявший доставлен в больницу в тяжелом состоянии", - уточнила Иванова. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц") и ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия").