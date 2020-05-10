Арестован подозреваемый в убийстве омского ветерана перед Днем Победы

Жителя районного поселка Тевриз Омской области, подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны, заключили под стражу.

Тело 96-летнего пенсионера с признаками насильственной смерти родственники обнаружили в его доме днем 7 мая. Подозреваемого - 65-летнего местного жителя - оперативники задержали по горячим следам.

По версии следствия, вечером 6 мая знакомый фронтовика пришел к нему в гости. На почве личных неприязненных отношений между мужчинами вспыхнула ссора. Разъяренный гость схватился за кухонный нож и нанес хозяину дома несколько ударов. От полученных ран тот скончался на месте, а визитер поспешил скрыться.

- Расследование уголовного дела по части первой статьи 105 УК РФ (убийство) продолжается. Следователи провели осмотр места преступления с применением криминалистической техники, изъяли вещественные доказательства и назначили необходимые экспертизы, - рассказали в пресс-службе регионального СУ СК РФ. - По ходатайству следствия суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.