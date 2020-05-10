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10.05.2020 15:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Арестован подозреваемый в убийстве омского ветерана перед Днем Победы

Текст: Юлия Потапова

Жителя районного поселка Тевриз Омской области, подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны, заключили под стражу.

Тело 96-летнего пенсионера с признаками насильственной смерти родственники обнаружили в его доме днем 7 мая. Подозреваемого - 65-летнего местного жителя - оперативники задержали по горячим следам.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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По версии следствия, вечером 6 мая знакомый фронтовика пришел к нему в гости. На почве личных неприязненных отношений между мужчинами вспыхнула ссора. Разъяренный гость схватился за кухонный нож и нанес хозяину дома несколько ударов. От полученных ран тот скончался на месте, а визитер поспешил скрыться.

- Расследование уголовного дела по части первой статьи 105 УК РФ (убийство) продолжается. Следователи провели осмотр места преступления с применением криминалистической техники, изъяли вещественные доказательства и назначили необходимые экспертизы, - рассказали в пресс-службе регионального СУ СК РФ. - По ходатайству следствия суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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