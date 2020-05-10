На Ставрополье возбудили дело после взрыва гранаты в частном дворе

Следователи Ставропольского края после взрыва гранаты в частном дворе возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 части 2 статьи 105 УК РФ - покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, вечером 10 мая в Георгиевском городском округе на одной из улиц поселка Приэтокского местный житель, недовольный шумными соседями, через забор бросил гранату в их двор. "В результате хлопка пострадали восемь человек, трое из которых госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. Пять потерпевших от госпитализации отказались", - добавили в ведомстве.

На место происшествия направлены следователи-криминалисты аппарата следственного управления. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Между тем, глава края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram сообщил, что происшествие стало итогом бытового конфликта - неадекватный и нетрезвый сосед так отреагировал на шумную компанию, которая отмечала семейный праздник. При этом, по данным губернатора, пострадали 11 человек, семеро находятся в средней степени тяжести и доставлены в медучреждения. При взрыве никто не погиб. Подозреваемый задержан.