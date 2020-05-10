В Петербурге в ДТП погибли полицейский и подозреваемый в похищении

В Петербурге следователи и сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб сотрудник полиции и подозреваемый, которого этапировали в Северную столицу. Пока в этой истории вопросов больше, чем ответов.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, все началось с того, что в городе похитили человека. Сотрудники СК и полиции выяснили, что похищенного вывезли на территорию Крестецкого района Новгородской области.

Злоумышленники тщательно подготовились. Так, используемый ими автомобиль Toyota Camry был снабжен проблесковыми маячками. Кроме того, использовались поддельные автомобильные номера, которые указывали на то, что машина якобы принадлежит СК России.

На въезде в Крестецкий район сотрудники ДПС остановили иномарку. При разговоре с сотрудниками правоохранительных органов один из мужчин предъявил "корочку" - удостоверение сотрудника Следственного комитета России. Впоследствии выяснилось - документ был поддельным.

Так как у сотрудников правоохранительных органов имелась информация, позволяющая идентифицировать и автомобиль, и всех, кто там находился, "корочка" не помогла. Машину задержали. Выяснилось, что в салоне, по предварительным данным, находился сам похищенный, его предполагаемый похититель. Роль мужчины, который был за рулем, сейчас устанавливают следователи.

Узнав о задержании, из Петербурга в Новгородскую область направилась машина с сотрудниками полиции Приморского района Северной столицы. Двое полицейских посадили подозреваемого в салон и отправились в Петербург. Уже на подъезде к городу, автомобиль съехал в кювет. Один сотрудник полиции, а также подозреваемый погибли на месте. Еще один сотрудник полиции получил травмы.