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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани разыскивают сбежавшую из больницы пациентку с COVID-19

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

В Краснодарском крае разыскивают 28-летнюю женщину, совершившую побег из сочинской инфекционной больницы №2. У нее подтвержденный диагноз COVID-19.

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Сбежавшая приехала в Сочи из Москвы в конце апреля и была помещена в обсерватор. Анализ показал, что она болеет новой коронавирусной инфекцией, после чего ее перевели в больницу. Как сообщили в региональном оперштабе, женщина находилась в удовлетворительном состоянии, клиника заболевания у нее отсутствовала.

В ночь с восьмого на девятое мая пациентка перелезла через бетонное ограждение лечебного учреждения и скрылась. Сейчас ее разыскивает полиция.

Напомним, власти Кубани продлили в регионе карантин до 23 мая. Согласно последним данным в крае выявлено 1929 случаев заболевания COVID-19

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