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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Краснодара подозревают в убийстве соседей из-за приватизации

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении 69-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве его соседей - 74-летнего пенсионера и его 45-летнего сына.

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Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, подозреваемый жил в доме барачного типа на улице 40 лет Победы. С соседями он конфликтовал и до случившегося. Вечером 9 мая, будучи в подпитии, мужчина взял нож и направился в соседний двор, где встретил одного из сыновей пенсионера. Они поссорились и подозреваемый ударил жертву ножом. После этого злоумышленник зашел в дом. У 74-летнего соседа в этот момент гостил второй сын. Подозреваемый стал высказывать претензии по поводу приватизации домов и прилегающих участков. Разгорелся скандал, злоумышленник начал бить хозяина ножом в грудь и шею. Также подозреваемый ранил жену пенсионера и его второго сына.

Крики пострадавших услышали другие соседи, которые вызвали полицию и бригаду скорой помощи. Медики не смогли помочь хозяину дома, он скончался на месте. Его жену и двух сыновей увезли в больницу. Один из них умер от полученных ран. Пострадавшая и ее второй сын сейчас проходят лечение.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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