Южноуральцев предупредили о штрафах за нарушение масочного режима

Южноуральцам напомнили об обязательном ношении защитных масок с 12 мая. За невыполнение этого требования гражданам грозит административная ответственность по статье о "Невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения", сообщили в воскресенье в ГУ МВД Челябинской области.

- Средства индивидуальной защиты обязательны при нахождении в местах общего пользования. К ним относятся объекты торговли, медицинские организации, предприятия и учреждения, общественный транспорт, включая такси, - пояснили в пресс-службе полицейского главка региона. - Данная норма не распространяется только на время пребывания на улице.

Однако в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции гражданам следует соблюдать социальное дистанцирование, а также правила гигиены и применять необходимые меры профилактики.

Новая ограничительная мера вводится в регионе до особого распоряжения, отметили в полиции. Нарушение грозит гражданам штрафом в размере от одной до 30 тысяч рублей.