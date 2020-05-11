Число погибших при пожаре в Красногорске увеличилось до пяти человек

В подмосковном Красногорске произошел пожар в пансионате-хосписе для пожилых людей по адресу: г.о. Красногорск, Опалиха, ул. Тенистая д. 4. Пять человек погибли, сообщили "РГ" в пресс-службе МЧС по Московской области. Возгорание локализовано.

Сигнал о пожаре проступил в 23.49. К моменту приезда пожарных горел второй этаж здания. "До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно вышли 10 человек. В 00.25 пожар локализован на площади 15 квадратных метров. В 00.32 - ликвидация открытого горения", - отметили в пресс-службе МЧС по Московской области.

На данный момент пожарно-спасательными подразделениями спасено 10 человек, пятеро погибли. На месте продолжают работать экстренные службы.