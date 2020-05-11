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11.05.2020 09:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Губернатор Подмосковья дал поручения после ЧП в хосписе

Текст: Сергей Бабкин

Глава Московской области Андрей Воробьев поручил социальным службам выяснить, какая помощь необходима пострадавшим в результате пожара в Красногорске.

Сгоревший в Красногорске хоспис по документам был просто жилым домом

"О ситуации с места всю ночь мне докладывал зампред правительства - руководитель главного управления региональной безопасности Роман Каратаев, - цитирует Воробьева ТАСС. - Поручил первому зампреду правительства Ольге Забраловой разобраться, какая помощь сейчас необходима оказавшимися в беде людям". Андрей Воробьев также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Как уже писала "РГ", минувшей ночью произошел пожар в коттеджном поселке "Красногорская усадьба". В одном из частных домов работал хоспис. Погибли девять человек, пострадавших оказывают всю необходимую помощь.

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