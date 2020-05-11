Губернатор Подмосковья дал поручения после ЧП в хосписе

Глава Московской области Андрей Воробьев поручил социальным службам выяснить, какая помощь необходима пострадавшим в результате пожара в Красногорске.

"О ситуации с места всю ночь мне докладывал зампред правительства - руководитель главного управления региональной безопасности Роман Каратаев, - цитирует Воробьева ТАСС. - Поручил первому зампреду правительства Ольге Забраловой разобраться, какая помощь сейчас необходима оказавшимися в беде людям". Андрей Воробьев также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Как уже писала "РГ", минувшей ночью произошел пожар в коттеджном поселке "Красногорская усадьба". В одном из частных домов работал хоспис. Погибли девять человек, пострадавших оказывают всю необходимую помощь.