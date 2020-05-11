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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ночь на 11 мая...

Пожар в Красногорске: какой "вирус" убил стариков в сгоревшем хосписе
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Столичный выпуск № 99(8153)
Вчера следователи нашли и допросили организатора хосписа в подмосковном Красногорске, где в ночь на 11 мая случился страшный пожар, в котором погибли старики. Дом располагался в коттеджном поселке "Красногорская усадьба", что в микрорайоне "Опалиха". Пожарные приехали быстро.

Следователи выяснили, что хоспис был подпольным, по документам обыкновенный жилой дом сдавался в аренду. Корреспонденту "РГ" рассказали, что организатором хосписа оказался некий Дмитрий Новиков. Для него хоспис явно был лишь бизнесом, так как этот человек не смог ответить на вопрос, сколько постояльцев находилось в его учреждении.

Организатор хосписа не смог ответить, сколько постояльцев находилось в его учреждении

Пока есть лишь предварительная версия пожара - неисправная электропроводка. На это момент подтверждена смерть девяти человек. Возраст погибших - от 66 до 90 лет. Возбуждено уголовное дело. Еще девять постояльцев отправлены в больницу. Из них шестеро - в реанимации. Сами выйти из горящего дома смогли только восемь человек.

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Организатор хосписа Дмитрий Новиков пока просто задержан, но о его статусе - свидетеля или обвиняемого ничего не известно. Спасенные старики временно размещены в местном доме культуры "Опалиха", с их родственниками пытаются связаться. Но практика показывает, что найдут не всех родственников. В такие "мутные" дома престарелых и хосписы пожилых людей сдают люди, которых меньше всего интересует, как за ними будут ухаживать. Проблема частных домов престарелых и безопасного проживания там людей стоит очень остро. В начале апреля этого года в Москве загорелся такой пансионат, который назывался "Третий возраст" . Пансионат находится на 3-й Мякининской улице в Москве, общая площадь - 300 квадратных метров, где разместили 72 человека: 52 постояльцев и 20 сотрудников пансионата. Многие проживающие были прикованы к постели. Погибли четыре человека. 16 увезли в больницу. Услуги по проживанию старых или больных людей предоставляют тысячи частных организаций. Предлагают, если судить по рекламе, буквально рай для людей, за которыми требуется постоянный уход. Цены - от пятисот рублей в сутки до нескольких тысяч. Часть заведений действует нелегально.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Красногорск

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