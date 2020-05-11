В подмосковном Красногорске пять человек погибли при пожаре в хосписе

В здании хосписа для престарелых в подмосковном Красногорске пять человека погибли в результате пожара. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"Погибли пять человек, спасены 14", - цитирует ТАСС заявление ведомства. Отмечается, что несколько человек смогли самостоятельно покинуть здание, еще 18 лежачих больных оставались внутри.

Сообщение о пожаре поступило в воскресенье вечером. Его площадь составила 15 квадратных метров. В 00:32 мск открытое горение было ликвидировано. О причинах пожара информации нет.