Задержан организатор хосписа в Красногорске

Организатор частного хосписа в Подмосковье задержан по делу о гибели девятерых постояльцев при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК.

Мужчина находится в статусе подозреваемого. Во время предварительного расследования выяснилось, что он арендовал коттедж в поселке "Красногорская усадьба" и организовал там частный пансионат. В нем жили 29 престарелых. С семьи каждого брали посуточную плату 1-1,2 тысячи рублей.

Минувшей ночью начался пожар в сауне на втором этаже. По предварительной версии, из-за неисправности электропроводки. Все документы и вещественные доказательства изъяты.

Ранее "РГ" писала, что по факту гибели людей возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.