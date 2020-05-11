Второй кассационный суд общей юрисдикции значительно снизил срок жителю Владимирской области гражданину К., нанесшему визит невежливости в некое садовое товарищество: забрался в шесть пустующих домиков и попытался их обчистить.

Именно попытался, так как по большому счету брать там было нечего. Тем не менее гражданин, видимо, был очень настроен украсть хоть что-нибудь, потому набрал полную поклажу. С ней его и взяла полиция на выходе из садового товарищества.

Общая сумма украденного была оценена в более чем 23 тысячи рублей. В итоге Кольчугинский городской суд Владимирской области признал гражданина виновным и назначил ему 4,6 года лишения свободы. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения. Однако Второй кассационный суд, внимательно изучив список украденного, счел решение нижестоящих инстанций излишне строгим.

Один из потерпевших даже не хотел жаловаться в полицию, так как ничего ценного не украдено

В первом дачном домике визитер украл шуруповерт с двумя аккумуляторными батареями. Стоимость украденного следователи оценили в 5 тысяч рублей. Впрочем, хозяйку домика происшедшее не сильно опечалило. В суде женщина пояснила, что инструмент был куплен ее сыном 5 лет назад, с тех пор так и валялся. Более того, зарядное устройство и одна аккумуляторная батарея от шуруповерта лежали отдельно и похищены не были.

В другом доме были украдены два магнитофона, оцененных в 500 рублей каждый, и наволочка ценой в 100 рублей. Итого улов составил 1100 рублей при условии, если бы удалось продать. Как рассказала потерпевшая, похищенные магнитофоны находились в рабочем состоянии, но приобретались давно. Похищенная с подушки наволочка новой также не являлась.

В третьем доме был самый большой навар: товара на 8,6 тысячи рублей. А именно: раскладной с кнопками телефон, два планшета, у одного из которых разбит дисплей, две компьютерные колонки и хозяйственная сумка.

Четвертый дом порадовал воришку гвоздодером, автомобильным компрессором, монтажным пистолетом с монтажной пеной и автомобильными пусковыми проводами. Все было оценено на общую сумму 5865 рублей. Правда, сам потерпевший не хотел даже жаловаться в полицию.

"Как следует из показаний потерпевшего, провода для запуска автомобильного двигателя он изготовил самостоятельно, ценности для него похищенное имущество не представляло, заявление в полицию он писать не хотел", сообщили во Втором кассационном суде общей юрисдикции.

В пятом доме гражданин разжился радиоприемником, старым рюкзаком и топором на общую сумму 3,4 тысячи рублей по оценке потерпевшего.

В шестом доме вообще взять было нечего: взломал, зашел и вышел. Поскольку гражданина взяли на выходе из садового товарищества со всем украденным, вещи были возвращены владельцам.

Кассационный суд снизил наказание до 2,6 года лишения свободы. Ошибка нижестоящих судов: при назначении наказания они не учли стоимость похищенного имущества и его значимость для потерпевших, а также все данные о личности осужденного. Безусловно, человек виноват. Однако не стоит назначать суровый срок, если даже потерпевшие не особо переживают.