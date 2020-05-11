Именно попытался, так как по большому счету брать там было нечего. Тем не менее гражданин, видимо, был очень настроен украсть хоть что-нибудь, потому набрал полную поклажу. С ней его и взяла полиция на выходе из садового товарищества.
Общая сумма украденного была оценена в более чем 23 тысячи рублей. В итоге Кольчугинский городской суд Владимирской области признал гражданина виновным и назначил ему 4,6 года лишения свободы. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения. Однако Второй кассационный суд, внимательно изучив список украденного, счел решение нижестоящих инстанций излишне строгим.
В первом дачном домике визитер украл шуруповерт с двумя аккумуляторными батареями. Стоимость украденного следователи оценили в 5 тысяч рублей. Впрочем, хозяйку домика происшедшее не сильно опечалило. В суде женщина пояснила, что инструмент был куплен ее сыном 5 лет назад, с тех пор так и валялся. Более того, зарядное устройство и одна аккумуляторная батарея от шуруповерта лежали отдельно и похищены не были.
В другом доме были украдены два магнитофона, оцененных в 500 рублей каждый, и наволочка ценой в 100 рублей. Итого улов составил 1100 рублей при условии, если бы удалось продать. Как рассказала потерпевшая, похищенные магнитофоны находились в рабочем состоянии, но приобретались давно. Похищенная с подушки наволочка новой также не являлась.
В третьем доме был самый большой навар: товара на 8,6 тысячи рублей. А именно: раскладной с кнопками телефон, два планшета, у одного из которых разбит дисплей, две компьютерные колонки и хозяйственная сумка.
Четвертый дом порадовал воришку гвоздодером, автомобильным компрессором, монтажным пистолетом с монтажной пеной и автомобильными пусковыми проводами. Все было оценено на общую сумму 5865 рублей. Правда, сам потерпевший не хотел даже жаловаться в полицию.
"Как следует из показаний потерпевшего, провода для запуска автомобильного двигателя он изготовил самостоятельно, ценности для него похищенное имущество не представляло, заявление в полицию он писать не хотел", сообщили во Втором кассационном суде общей юрисдикции.
В пятом доме гражданин разжился радиоприемником, старым рюкзаком и топором на общую сумму 3,4 тысячи рублей по оценке потерпевшего.
В шестом доме вообще взять было нечего: взломал, зашел и вышел. Поскольку гражданина взяли на выходе из садового товарищества со всем украденным, вещи были возвращены владельцам.
Кассационный суд снизил наказание до 2,6 года лишения свободы. Ошибка нижестоящих судов: при назначении наказания они не учли стоимость похищенного имущества и его значимость для потерпевших, а также все данные о личности осужденного. Безусловно, человек виноват. Однако не стоит назначать суровый срок, если даже потерпевшие не особо переживают.