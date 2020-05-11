На Ставрополье от взрыва пострадали 8 человек

В Ставропольском крае следователи и правоохранители выясняют обстоятельства, при которых в частном доме взорвалась граната. ЧП произошло вечером - расправой закончилось застолье: нетрезвый 67-летний мужчина бросил в соседей и их гостей гранату. Произошло это в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа в нескольких сотнях метров от границы с Кабардино-Балкарией.

Во дворе одного из домов отмечали домашний праздник. Сосед, с которым организаторы застолья делили один дом на двух хозяев, оказался недоволен шумной вечеринкой. Тогда он решил отомстить и бросил через забор взрывное устройство. "В результате пострадали восемь человек, трое из которых госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. Пять потерпевших от госпитализации отказались", - рассказали в краевом следственном управлении СК РФ.

Преступника удалось вскоре задержать. Выяснилось, что 67-летний пенсионер был ранее судим за незаконный оборот оружия и угрозу убийством. В этот же раз мужчин был пьян, а на преступление его толкнул тот факт, что соседи, по его мнению, слишком громко отмечали празднество - у хозяйки дома был день рождения. По факту случившегося возбуждено уголовное по части третьей статьи 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и части второй статьи 105 УК РФ "Убийство".

Прокурор Ставропольского края Александр Лоренц выехал на место взрыва гранаты в частном доме. Он займется координацией работы правоохранительных органов, которые сейчас занимаются расследованием этого громкого дела.