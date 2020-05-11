В Ингушетии погиб сотрудник ДПС

Сотрудник дорожно-патрульной службы погиб в Ингушетии во время оформления ДТП, сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское МВД.

На 572-м километре автодороги "Кавказ" столкнулись "КамАЗ" и Hyundai Solaris. На оформление протокола выехал сотрудник полиции.

Когда офицер осматривал повреждения, находясь между автомобилями, в стоящий грузовик врезалась "Газель". Ее водитель не справился с управлением. От удара "КамАЗ" сдвинулся с места, полицейский оказался зажатым между двумя машинами.

Пострадавшего незамедлительно отвезли в больницу, но он скончался в реанимации. С различными травмами госпитализировали водителя "Газели".