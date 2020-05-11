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11.05.2020 20:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ингушетии погиб сотрудник ДПС

Текст: Роман Мерзляков (Магас)

Сотрудник дорожно-патрульной службы погиб в Ингушетии во время оформления ДТП, сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское МВД.

В Петербурге в ДТП погибли полицейский и подозреваемый в похищении

На 572-м километре автодороги "Кавказ" столкнулись "КамАЗ" и Hyundai Solaris. На оформление протокола выехал сотрудник полиции.

Когда офицер осматривал повреждения, находясь между автомобилями, в стоящий грузовик врезалась "Газель". Ее водитель не справился с управлением. От удара "КамАЗ" сдвинулся с места, полицейский оказался зажатым между двумя машинами.

Пострадавшего незамедлительно отвезли в больницу, но он скончался в реанимации. С различными травмами госпитализировали водителя "Газели".

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия

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