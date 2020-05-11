В Новгородской области разминировали противотанковое минное поле

Под Старой Руссой саперы разминировали противотанковое минное поле. Звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в нескольких километрах от деревни Пенно Старорусского района поступил в экстренные службы от местного жителя.

Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Новгородской области, при выезде на место сотрудники Управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности нашли 139 противотанковых мин. Их извлечение длилось три дня.

- Расположение обнаруженных боеприпасов на местности позволило судить о том, что это было немецкое противотанковое минное поле, вытянутое дугой в 250-300 метров вдоль их линии обороны. Шириной это минное заграждение было порядка 60 метров. Мины были расположены своеобразными блоками в строгом шахматном порядке. В некоторых местах на поле боя зияли воронки. Впрочем, "полем" эту территорию уже трудно назвать. Часть ее поросла березовым лесом, часть - кустарником, местность сильно заболочена, - рассказала "РГ" руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Новгородской области Ирина Демендеева.

Из-за большого количества боеприпасов и удаленности минного поля от населенных пунктов, саперами было принято решение не вывозить боеприпасы на полигон, а уничтожать их на месте.

Подрыв прошел в штатном режиме.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Новгородской области

Страшные находки времен Великой Отечественной войны обнаруживаются в Новгородской области почти ежедневно: при рытье котлованов, траншей для коммуникаций, а подчас и прямо на огородах местных жителей. Это могут быть как одиночные снаряды, которые земля со временем "выталкивает" на поверхность, так и замаскированные и оставленные со времен войны склады вооружения.

Например, в начале апреля поисковиками экспедиции "Долина" в том же Старорусском районе было обнаружено 78 боеприпасов. Их также уничтожили на месте.

А в начале марта склад немецких боеприпасов в соседнем Демянском районе случайно обнаружила местная жительница. Более 700 артиллерийских снарядов и мин находились всего в 300 метрах от райцентра. Саперы вывезли и уничтожили их на специальном полигоне.