МВД сообщило о случаях демонстративного нарушения режима самоизоляции

Новости

В Болгарии открыли для посещения музеи, галереи и кинотеатры 13:28
В Казани и Минске чтят память о подпольщике Иване Кабушкине 13:23
Чернышенко: Россия на 75% обеспечивает себя медицинскими масками 13:21
Сингапурские ученые аннулировали прогнозы о сроках эпидемии COVID-19 13:10
Эпидемиолог рассказала, сколько в Подмосковье "тяжелых" пациентов с COVID-19 12:57
В рядах МВД Германии выявили COVID-диссидента 12:56
Бросивший гранату в соседей житель Ставрополья был ранее судим 12:55
В Подмосковье у половины пациентов с СOVID-19 нет симптомов 12:54
В Болгарии абитуриентов будет контролировать искусственный интеллект 12:51
В Новгородской области разминировали противотанковое минное поле 12:48
Скончался бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалев 12:15
В Германии вновь растет коэффициент заражений коронавирусом 12:08
Россия поднялась на третье место по числу выявленных случаев коронавируса 12:01
Путин дал поручения Минздраву по борьбе с коронавирусом 11:57
В Крыму три человека погибли при пожаре в частном доме 11:48
Получивший перелом кости боец Фергюсон станцевал в больнице 11:46
Путин поручил кабмину представить план восстановления занятости и доходов 11:38
На Кубани число случаев COVID-19 превысило две тысячи 11:37
"Московские сезоны дома": лучшие онлайн-события недели 11:13
Тегеран подтвердил гибель 19 человек во время военно-морских учений 11:06
Депутат Мосгордумы отметила необходимость введения масочного режима в Москве 11:03
Половина Испании оказалась не готова к следующему этапу выхода из карантина 10:55
Петербургских работодателей обязали обеспечивать сотрудников масками 10:50
В Крыму девять человек заразились коронавирусом в больнице 10:39
В Киргизии за нарушение санитарных норм будут наказывать вплоть до ареста 10:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На онлайн-площадке "РГ" состоится Совет экспертов о ситуации в кинематографе
На онлайн-площадке "РГ" состоится Совет экспертов о ситуации в кинематографе
Столкнулись с трудностями при оформлении цифрового пропуска в Москве? Напишите "РГ"
Столкнулись с трудностями при оформлении цифрового пропуска в Москве? Напишите "РГ"
Вильфанд рассказал об "обвале холода" и фантастической жаре в России
Вильфанд рассказал об "обвале холода" и фантастической жаре в России
11.05.2020 11:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МВД сообщило о случаях демонстративного нарушения режима самоизоляции

Текст: Иван Петров
В министерстве внутренних дел России (МВД), проанализировав статистику по числу нарушителей режима самоизоляции, пришли к выводу, что хуже всего режим соблюдается жителями южных регионов России.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Так, наибольшее число нарушений режима самоизоляции зафиксировано в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Дагестане. Еще одним регионом с большим количеством не желающих сидеть дома россиянами является Приморский край. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России генерал-лейтенанта полиции Юрия Валяева.

Фото: Александр Корольков/РГ
В полиции рассказали о значении прописки во время режима самоизоляции

"По такому показателю, как соотношение количества составленных протоколов к числу жителей, сейчас лидируют, Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Республика Дагестан", - сообщил полицейский.

При этом в МВД отмечают, что следует учитывать тот факт, что абсолютные значения в этом случае нерепрезентативны, поскольку в каждом регионе разная численность населения.

В целом же, по данным МВД России, ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, большинство россиян соблюдают. Пренебрегают ими лишь некоторые граждане. По словам генерала Валяева, ряд граждан демонстративно нарушают режим самоизоляции - "порой большими компаниями, да еще и бравируют этим". В этих случаях полицейские составляют протоколы об административных правонарушениях, которые затем рассматривает суд, уточнил представитель МВД.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МВД Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Дальний Восток ЮФО Краснодарский край СКФО Ставропольский край СКФО Дагестан ДФО Приморский край Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин поручил кабмину представить план восстановления занятости и доходов
Россия поднялась на третье место по числу выявленных случаев коронавируса
Скончался бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалев
В Москве выписали из больниц сразу 4 тысячи выздоровевших пациентов с COVID
МИД РФ: Москва готова к диалогу с Вашингтоном по космосу
Эксперты прокомментировали поправки в закон "О полиции"
Мошенники придумали новые способы похищать деньги с карт