МВД сообщило о случаях демонстративного нарушения режима самоизоляции

В министерстве внутренних дел России (МВД), проанализировав статистику по числу нарушителей режима самоизоляции, пришли к выводу, что хуже всего режим соблюдается жителями южных регионов России.

Так, наибольшее число нарушений режима самоизоляции зафиксировано в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Дагестане. Еще одним регионом с большим количеством не желающих сидеть дома россиянами является Приморский край. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России генерал-лейтенанта полиции Юрия Валяева.

"По такому показателю, как соотношение количества составленных протоколов к числу жителей, сейчас лидируют, Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Республика Дагестан", - сообщил полицейский.

При этом в МВД отмечают, что следует учитывать тот факт, что абсолютные значения в этом случае нерепрезентативны, поскольку в каждом регионе разная численность населения.

В целом же, по данным МВД России, ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, большинство россиян соблюдают. Пренебрегают ими лишь некоторые граждане. По словам генерала Валяева, ряд граждан демонстративно нарушают режим самоизоляции - "порой большими компаниями, да еще и бравируют этим". В этих случаях полицейские составляют протоколы об административных правонарушениях, которые затем рассматривает суд, уточнил представитель МВД.