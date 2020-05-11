Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев сделал заявление о том, что россияне начали демонстративно нарушать режим самоизоляции целыми группами. По его словам, по такому показателю, как соотношение количества составленных протоколов к числу жителей, сейчас лидируют Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Республика Дагестан. Впрочем, считает генерал, большинство жителей страны адекватно воспринимают ограничительные меры.

Напомним, генерал-лейтенант полиции Юрий Валяев является одним из заместителей руководителя Оперативного штаба МВД России по предупреждению распространения COVID-19 на территории страны. Корреспонденты "РГ" выяснили, что происходит в регионах-"нарушителях".

Краснодар

Только за последние дни в краевой столице мобильные группы самоконтроля выписали протоколы о штрафах более 400 человек за несоблюдение режима самоизоляции. Причем отряды самоконтроля патрулируют не только дороги и улицы, но берега реки Кубань, призывая компании, жарящие шашлыки, вернуться домой.

По данным пресс-службы Краснодарского краевого суда, в период действия ограничительных мер на территории региона в суды поступило более 3200 дел о подобных административных нарушениях.

А вот ужесточение режима в большинстве своем жители восприняли с прохладцей. Сказываются почти летняя погода, усталость от сидения в четырех стенах, накопившиеся финансовые проблемы. К тому же в крае есть возможность отправиться на личном автомобиле на дачу в "беспропускное окно" - с 10 до 16 часов дня. Впрочем, как признаются полицейские, в зоне внимания оказываются именно демонстративные нарушители общественного порядка.

Теперь же карантин с обязательным ношением масок и перчаток в общественных местах губернатор Кубани Вениамин Кондратьев продлил до 23 мая включительно.

Ставрополь

Отечественные сервисы, которые подсчитывают индекс самоизоляции в регионах, показывают на Ставрополье 2,9 балла - "На улице много людей". В главном управлении МВД края о количестве составленных за нарушение самоизоляции протоколов пока сказать не готовы.

Карантин с обязательным ношением масок и перчаток в общественных местах губернатор Кубани Вениамин Кондратьев продлил до 23 мая

На 11 мая в крае выявили 1084 случая заболевания коронавирусом, в последние дни количество новых случаев стабилизировалось, рост заметно замедлился. Однако на Ставрополье уже скончались 20 человек, в процентном соотношении к выявленным случаям это один из худших показателей в России.

Дагестан

Здесь всего зарегистрировано 2772 подтвержденных положительных результатов заболевания. Несмотря на такую статистику, многие жители равнодушно относятся к режиму самоизоляции. В парках и на берегу моря гуляют, причем без масок, множество людей. На днях соцсети облетели такие кадры - буквально в ста метрах от городской больницы Махачкалы, где проходят лечение сотни больных, на берег моря вышли десятки любителей половить рыбу, а вместе с ними - гуляющие горожане.

МВД предпринимает строгие меры по отлову нарушителей. О том, насколько коварна болезнь, здесь знают не понаслышке. В Дагестане уже пять полицейских скончались он заболеваний легких.

В пресс-службе Верховного суда Дагестана рассказали "РГ", что за апрель в суды поступило более 3 тысяч протоколов за нарушение ограничительных мер. Рассмотрено около 500 дел. Наказание по данным статьям предполагает для физических лиц административный штраф или приостановление предпринимательской деятельности.

Особенно много нарушителей среди автолюбителей. Несмотря на перекрытые въезды и выезды из городов, многие придумывают разные причины, чтобы проскочить через заслон правоохранителей. В Махачкале силовики регулярно выставляют полицейские заслоны и выясняют у водителей цель их поездки.

Приморский край

Приморье попало в ряд лидеров рейтинга нарушителей неслучайно. Здесь с момента введения режима повышенной готовности успели составить административные протоколы за нарушение ограничений самоизоляции на 4786 человек.

- 476 из них уже понесли наказание, - детализировал на заседании регионального оперативного штаба губернатор Олег Кожемяко.

Административные комиссии муниципальных образований, сотрудники краевого УМВД, Росгвардии, а также мобильные группы из числа сотрудников органов власти ежедневно проверяют магазины, общественный транспорт, парки, пляжи.

Но штрафы - от 1 до 30 тысяч рублей - беспечных приморцев, видимо, не страшат. А вот, например, невозможность выехать на пляж - даже очень. Поэтому каждый день, несмотря ни на что, сотни жителей края выдвигаются в сторону берега моря. Более того, с приходом теплых майских дней оживились не слишком щепетильные "организаторы экскурсий" без лицензий. Они предлагают групповые поездки в наиболее привлекательные для отдыха районы края. В районах снизить поток нарушителей должны будут муниципалитеты.

- Главам муниципальных образований, прилегающих к прибрежным районам, необходимо ввести ограничения, предполагающие въезд только по разрешениям, для работы, при наличии прописки или дачного участка на данной территории, - заявил Олег Кожемяко.