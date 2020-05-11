В Крыму три человека погибли при пожаре в частном доме

В Симферопольском районе на пожаре в одноэтажном частном доме в селе Партизаны погибли три человека. Главное следственное управление СК по Республике Крым начало проверку по факту трагедии.

Пожар начался в кирпичном доме накануне поздно вечером. После ликвидации возгорания в доме были обнаружены тела троих мужчин. Осмотр места происшествия провели следователи следственного отдела по Симферопольскому району и эксперты-криминалисты.

- Предварительная причина возгорания - короткое замыкание,- уточнили в пресс-службе СК. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены соответствующие экспертизы.