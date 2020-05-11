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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму три человека погибли при пожаре в частном доме

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СК по Республике Крым Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СК по Республике Крым
Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СК по Республике Крым

В Симферопольском районе на пожаре в одноэтажном частном доме в селе Партизаны погибли три человека. Главное следственное управление СК по Республике Крым начало проверку по факту трагедии.

Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым
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Пожар начался в кирпичном доме накануне поздно вечером. После ликвидации возгорания в доме были обнаружены тела троих мужчин. Осмотр места происшествия провели следователи следственного отдела по Симферопольскому району и эксперты-криминалисты.

- Предварительная причина возгорания - короткое замыкание,- уточнили в пресс-службе СК. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены соответствующие экспертизы.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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