В МВД определили, когда и как можно приземлять беспилотники

Беспилотные воздушные суда - именно такое название беспилотников приняли в МВД России - полицейские могут принудительно приземлить или даже сбить, а человека, управляющего этим аппаратом, задержать. Проект документа, где конкретно определено, в каких случаях производится такая вынужденная посадка, представлен для общественной экспертизы.

Этот документ коснется многих людей, использующих беспилотники, поэтому им следует заранее изучить все нормативные акты. Сегодня беспилотный аппарат - не просто игрушка, а рабочий инструмент, при помощи которого люди зарабатывают деньги. Причем инструмент весьма дорогой. Это - действительно воздушные суда, которые стоят 100 и более тысяч рублей. К ним крепится фото- и видеоаппаратура, тоже недешевая. И очень обидно потерять это чудо техники из-за незнания ведомственного документа или несогласования с местными органами власти. И тут уж полицейского или росгвардейца, прерывающего полет, винить бесполезно.

Приказ министра внутренних дел России должен будет утвердить порядок принятия решения о пресечении нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве. Цель такого пресечения - защитить жизнь, здоровье и имущество граждан.

Речь не идет о тотальном запрете полетов беспилотников.

Рассматриваются лишь две общие ситуации - публичные массовые мероприятия и проведение неотложных следственных и оперативно-разыскных действий.

То есть полицейские могут очень возражать, если беспилотный аппарат вдруг, неизвестно откуда, появится над людьми, собравшимися на праздничный или политический митинг, народное гулянье, костюмированное шоу или концерт на открытой площадке. Или же - над стадионом с открытыми трибунами во время матча, над гоночной трассой, вдоль которой собралось множество болельщиков.

И тут дело не только в опасении возможного теракта. Даже случайная поломка аппарата, например, потеря управления, может привести к беде. Действительно, падение в толпу с десятиметровой высоты конструкции весом в несколько килограммов, даже без гранаты на борту, может кого-то покалечить и даже убить. А если такая железяка попадет в припаркованную рядом машину и вызовет пожар или взрыв?

Речь не идет о тотальном запрете полетов беспилотников. Летать нельзя там, где идут массовые мероприятия и разыскные действия

Насчет следствия, розыска и задержания преступников - тоже понятно. Вряд ли оперативники позволят беспилотнику, если он не служебный, наблюдать и фиксировать свои действия. Во-первых, закрепленное в законодательстве понятие "служебная тайна" никто не отменял.

И, во-вторых, с этого беспилотника вполне может транслироваться информация преступникам, на которых и идет охота.

Проект документа вовсе не предполагает обязательного задержания человека, управляющего аппаратом. Так называемого внешнего пилота задержат, если у него нет разрешительных документов для полетов в данном районе. Например, журналисты или, скажем, профессиональные кинооператоры могут договориться с властями о проведении съемки.

Разумеется, обязательно задержат внешнего пилота, если тот находится в состоянии опьянения или не реагирует на законные требования сотрудника полиции о прекращении полета.

Прекратить полет полиция может, применив специальные технические средства для подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, воздействия на их пульты управления.

В крайнем случае аппарат может быть поврежден или уничтожен.