Автономный "Витязь-Д" испытали на дне Марианской впадины

Новости

Сейм Польши одобрил смешанное голосование на выборах президента 01:33
Ростовская область начнет снимать санитарные ограничения уже с 15 мая 01:11
Угроза заражения COVID не помогла освобождению Фухимори из тюрьмы в Перу 00:40
Медведев предложил создать единый реестр вакансий 00:28
Председатель Мосгордумы: Пропускной режим в Москве оправдывает себя 00:11
Более 1 млн семей с детьми уже подали заявки на единовременные пособия 12.05.2020
В Роскосмосе подтвердили контракт на доставку астронавта НАСА на МКС 12.05.2020
UFC планирует провести бой Нурмагомедов - Гэтжи на острове летом 12.05.2020
Врачи предупредили, что коронавирус может грозить бесплодием 12.05.2020
Сайнс подпишет контракт с "Феррари" в течение 48 часов 12.05.2020
В Москве скончались 53 пациента с коронавирусом 12.05.2020
Власти Москвы оценили число нарушений масочного режима 12.05.2020
На Ставрополье арестован мужчина, бросивший гранату в соседей 12.05.2020
Московское метро назвало закупочные цены масок 12.05.2020
Число выявленных случаев COVID-19 в ВС РФ превышает 3,3 тысячи человек 12.05.2020
Захарова отметила необъективность западных СМИ в освещении ситуации с COVID 12.05.2020
Блокчейн-проект TON Павла Дурова закрывается 12.05.2020
Голикова: Из обследованных медиков антитела к коронавирусу имел каждый пятый 12.05.2020
В Москве снова можно получать SMS-пропуска 12.05.2020
Антикризисный транспорт бизнеса: выбираем недорогой подержанный "каблук" 12.05.2020
Жалобы на завышение цен на медицинские перчатки поступили в ФАС 12.05.2020
Минэнерго США ожидает полное снятие карантина в мире в конце 2020 года 12.05.2020
Жители деревень на севере Сирии развернули колонну военных США 12.05.2020
В Москве цифровой пропуск можно снова получить по SMS 12.05.2020
Татьяна Голикова: Количество безработных в России удвоилось 12.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если возникли проблемы с пропуском на передвижение по Москве
Что делать, если возникли проблемы с пропуском на передвижение по Москве
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Утверждены правила единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет
Утверждены правила единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет
12.05.2020 21:55
Рубрика: Общество

На разведку в гидрокосмос

Автономный "Витязь-Д" испытали на дне Марианской впадины
Текст: Александр Емельяненков
Российская газета - Федеральный выпуск № 100(8154)
На дно Марианской впадины - до глубины 1022 метра - впервые в мире сходил и благополучно вернулся полностью автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) "Витязь-Д", созданный в России. Это погружение, символически приуроченное к 75-летию Победы, сейчас обсуждают представители разных профессий - конструкторы, океанологи, гидрографы, судостроители, путешественники и, конечно, военные.
Перед экзаменом в Марианской впадине "Витязь-Д" подвергли испытаниям у своих берегов. Фото: ЦКБ "Рубин" Перед экзаменом в Марианской впадине "Витязь-Д" подвергли испытаниям у своих берегов. Фото: ЦКБ "Рубин"
Перед экзаменом в Марианской впадине "Витязь-Д" подвергли испытаниям у своих берегов. Фото: ЦКБ "Рубин"

Вопрос самый первый и главный: а в чем тут, собственно, новизна и причина для гордости?

Глубину Марианского желоба измерили эхолотом еще в 1951 году - англичане назвали тогда 10 863 метра. Советская научная экспедиция на судне "Витязь" в 1957-м уточнила: 11 022. В январе 1960 года на батискафе "Триест" в эту бездну впервые погрузились люди - Дон Уолш и Жак Пикар. В марте 2012-го туда же - в одиночку! - сходил кинорежиссер Джеймс Кэмерон.

Фото: fivedeeps.com
На дне Марианской впадины нашли то, что меньше всего ожидали увидеть

Широко известны и две миссии необитаемых подводных аппаратов в Марианской впадине: японский исследовательский зонд "Кайко" (1995 год) и американский аппарат "Нерей" (2009 год). Причем последний зафиксировал глубину 10 902 метра, снимал видео, сделал несколько фотографий и собрал образцы отложений на дне.

Так в чем российское ноу-хоу? Как пояснили "РГ" в Фонде перспективных исследований, упомянутые выше аппараты были связаны с обеспечивающими их судами оптоволоконным кабелем. То есть оставались по существу аппаратами телеуправляемыми - "привязанными" к кораблю, а это резко ограничивает их возможности и лимитирует радиус действия фактической длиной кабеля. Разработанный в ЦКБ "Рубин" (Санкт-Петербург) АНПА "Витязь-Д" - это полностью автономный маневрирующий аппарат для сверхглубоких погружений. Контакт с судном обеспечения и глубоководной донной станцией у него только по каналам гидроакустической связи - никаких проводов.

О начальной стадии этого проекта мы подробно рассказывали. Тогда в "Рубине" совместно с ФПИ была организована Лаборатория морских роботизированных комплексов. Ставилась совершенно конкретная задача - создать морской роботизированный комплекс для выполнения сверхглубоководных погружений и проведения уникальных научных исследований в глубоководных районах Мирового океана, включая районы, ранее недоступные человеку.

Заказчиком выступил Фонд перспективных исследований. Куратор этого проекта от ФПИ Виктор Литвиненко тогда же заявил: "В проектные характеристики закладывается возможность погружения на 12 тысяч метров. Мы понимаем, что официальная глубина Марианской впадины несколько меньше, но там есть неисследованные области. Например, "пятно Челленджера", в которое пока никто не погружался, и какова там глубина, точно не известно. На такую глубину погружалось лишь несколько человек, а широкомасштабные исследования не проводила ни одна страна. Мы же хотим исследовать территорию вокруг места спуска аппарата в радиусе 150 километров".

Донная станция имеет с судном обеспечения кабельную связь и служит приемником-ретранслятором того, что видит и передает маневрирующий аппарат

Сам маневрирующий аппарат представляет собой проницаемую конструкцию нулевой плавучести, ее силовые основания изготовлены из титановых сплавов. Внешние обводы - из сферопластика, он компенсирует избыточный вес аппарата и придает ему обтекаемую форму. В движение АНПА приводится четырьмя маршевыми и десятью подруливающими электродвигателями.

"Витязь-Д" вооружен эхолотами, гидроакустическими средствами навигации и связи, гидролокаторами бокового обзора, имеет внешние видеокамеры, осветительные приборы и специальное научно-исследовательское оборудование. Все вместе взятое позволяет производить на глубинах до 12 километров обзорно-поисковую и батиметрическую съемку района, забор проб для исследования структуры верхнего слоя донного грунта, гидролокационную съемку рельефа дна, осуществлять измерения гидрофизических параметров морской среды.

Фото: iStock
Туристы впервые погрузятся на дно Марианской впадины

Помимо маневрирующего АНПА в состав комплекса входят глубоководная донная станция и аппаратура пункта управления. Корабельное оборудование комплекса обеспечивает информационный обмен судна-носителя с подводным аппаратом и донной станцией в режиме реального времени по гидроакустическому каналу. Комплекс полностью состоит из комплектующих российского производства.

А зачем подвижному АНПА нужна глубоководная донная станция? Как пояснили ее разработчики в "Рубине", ГДС выполняет роль подводной базовой станции - аппарат в автономном режиме устанавливает с ней связь по гидроакустическому каналу и производит корректировку своего местоположения. Кроме того донная станция способна транслировать на АНПА команды управления с судна-носителя. В кооперации c питерским "Рубином" по этому проекту работали НИИ гидросвязи "Штиль", Государственный научный центр ЦНИИ робототехники и технической кибернетики, Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН и другие организации.

Общество Наука

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Обращение Владимира Путина в День Победы смотрели более 15 млн россиян
Новые меры поддержки граждан и бизнеса: кому полагаются выплаты от государства
Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ
В Москве снова можно получать SMS-пропуска
Захарова отметила необъективность западных СМИ в освещении ситуации с COVID
Великий День Победы возвращается с улицы домой
Ветераны рассказали, как они воевали и где встретили Победу