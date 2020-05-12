Автономный "Витязь-Д" испытали на дне Марианской впадины

На дно Марианской впадины - до глубины 1022 метра - впервые в мире сходил и благополучно вернулся полностью автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) "Витязь-Д", созданный в России. Это погружение, символически приуроченное к 75-летию Победы, сейчас обсуждают представители разных профессий - конструкторы, океанологи, гидрографы, судостроители, путешественники и, конечно, военные.

Вопрос самый первый и главный: а в чем тут, собственно, новизна и причина для гордости?

Глубину Марианского желоба измерили эхолотом еще в 1951 году - англичане назвали тогда 10 863 метра. Советская научная экспедиция на судне "Витязь" в 1957-м уточнила: 11 022. В январе 1960 года на батискафе "Триест" в эту бездну впервые погрузились люди - Дон Уолш и Жак Пикар. В марте 2012-го туда же - в одиночку! - сходил кинорежиссер Джеймс Кэмерон.

Широко известны и две миссии необитаемых подводных аппаратов в Марианской впадине: японский исследовательский зонд "Кайко" (1995 год) и американский аппарат "Нерей" (2009 год). Причем последний зафиксировал глубину 10 902 метра, снимал видео, сделал несколько фотографий и собрал образцы отложений на дне.

Так в чем российское ноу-хоу? Как пояснили "РГ" в Фонде перспективных исследований, упомянутые выше аппараты были связаны с обеспечивающими их судами оптоволоконным кабелем. То есть оставались по существу аппаратами телеуправляемыми - "привязанными" к кораблю, а это резко ограничивает их возможности и лимитирует радиус действия фактической длиной кабеля. Разработанный в ЦКБ "Рубин" (Санкт-Петербург) АНПА "Витязь-Д" - это полностью автономный маневрирующий аппарат для сверхглубоких погружений. Контакт с судном обеспечения и глубоководной донной станцией у него только по каналам гидроакустической связи - никаких проводов.

О начальной стадии этого проекта мы подробно рассказывали. Тогда в "Рубине" совместно с ФПИ была организована Лаборатория морских роботизированных комплексов. Ставилась совершенно конкретная задача - создать морской роботизированный комплекс для выполнения сверхглубоководных погружений и проведения уникальных научных исследований в глубоководных районах Мирового океана, включая районы, ранее недоступные человеку.

Заказчиком выступил Фонд перспективных исследований. Куратор этого проекта от ФПИ Виктор Литвиненко тогда же заявил: "В проектные характеристики закладывается возможность погружения на 12 тысяч метров. Мы понимаем, что официальная глубина Марианской впадины несколько меньше, но там есть неисследованные области. Например, "пятно Челленджера", в которое пока никто не погружался, и какова там глубина, точно не известно. На такую глубину погружалось лишь несколько человек, а широкомасштабные исследования не проводила ни одна страна. Мы же хотим исследовать территорию вокруг места спуска аппарата в радиусе 150 километров".

Донная станция имеет с судном обеспечения кабельную связь и служит приемником-ретранслятором того, что видит и передает маневрирующий аппарат

Сам маневрирующий аппарат представляет собой проницаемую конструкцию нулевой плавучести, ее силовые основания изготовлены из титановых сплавов. Внешние обводы - из сферопластика, он компенсирует избыточный вес аппарата и придает ему обтекаемую форму. В движение АНПА приводится четырьмя маршевыми и десятью подруливающими электродвигателями.

"Витязь-Д" вооружен эхолотами, гидроакустическими средствами навигации и связи, гидролокаторами бокового обзора, имеет внешние видеокамеры, осветительные приборы и специальное научно-исследовательское оборудование. Все вместе взятое позволяет производить на глубинах до 12 километров обзорно-поисковую и батиметрическую съемку района, забор проб для исследования структуры верхнего слоя донного грунта, гидролокационную съемку рельефа дна, осуществлять измерения гидрофизических параметров морской среды.

Помимо маневрирующего АНПА в состав комплекса входят глубоководная донная станция и аппаратура пункта управления. Корабельное оборудование комплекса обеспечивает информационный обмен судна-носителя с подводным аппаратом и донной станцией в режиме реального времени по гидроакустическому каналу. Комплекс полностью состоит из комплектующих российского производства.

А зачем подвижному АНПА нужна глубоководная донная станция? Как пояснили ее разработчики в "Рубине", ГДС выполняет роль подводной базовой станции - аппарат в автономном режиме устанавливает с ней связь по гидроакустическому каналу и производит корректировку своего местоположения. Кроме того донная станция способна транслировать на АНПА команды управления с судна-носителя. В кооперации c питерским "Рубином" по этому проекту работали НИИ гидросвязи "Штиль", Государственный научный центр ЦНИИ робототехники и технической кибернетики, Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН и другие организации.