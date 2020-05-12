Блокчейн-проект TON Павла Дурова закрывается

Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON (Telegram Open Network), а также призвал пользователей не связывать проекты, основанные на разработках TON или использующие это название, с Telegram. Об этом он сообщил в своем блоге.

В течение двух с половиной лет разработчики компании работали над платформой TON, однако американский суд остановил разработку криптовалюты Gram.

"Мы, люди, живущие за пределами США, можем голосовать за наших президентов и избирать наши парламенты, но мы все еще зависим от Штатов, когда речь заходит о финансах и технологиях. США могут использовать свой контроль над долларом и глобальной финансовой системой, чтобы закрыть любой банк или банковский счет в мире", - говорится в сообщении Дурова.