Вечером минувшего воскресенья премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон преподнес гражданам своей страны сверстанный его правительством план дальнейших действий. Целью заявленного плана должен стать выход их тупика, в который зарулила Британия.

Сомнений в том, что ситуация в стране заехала "не туда" - нет. Сегодня Британия значится второй после Соединенных Штатов страной по числу погибших от коронавируса и первой - в Европе. Согласно официальным данным на 12 мая, в Соединенном Королевстве от COVID-19 умерли 32 065 человек.

Первый звонок бедствия прозвенел в начале декабря минувшего года в китайском Ухане. 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила эту вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. 11 марта ВОЗ объявила эпидемию. Что сделала в ответ на это предупреждение Британия? Практически ничего. 13 марта Джонсон, излагая соотечественникам стратегию и тактику битвы с Covid-19, сделал ставку на самоизлечение. Он рекомендовал своим гражданам, в случае появления у них симптомов заболевания, уйти дней на семь в самоволку карантина и позаботиться о своем скорейшем выздоровлении. При этом глава правительства посоветовал не спешить с вызовом "скорой помощи".

Джонсон не стал закрывать стадионы, отменять спортивные мероприятия и прочие массовые публичные сборища. Не закрыла Британия, в отличие от большинства других стран, и школы. Не отменила полеты за пределы страны. Не стала проверять на предмет заражения пребывающих из-за рубежа пассажиров. Проще говоря, почти все осталось в Британии так, как оно было в "мирное" время. Это "мирное" время закончилось 23 марта. Глава правительства объявил в Британии режим чрезвычайного положении, заперев граждан в их домах и квартирах. К этому времени в стране заразилось коронавирусом уже около семи тысяч человек, 335 - умерли.

Карантин не сработал. Хаос, царивший в здешних госпиталях, в которых не хватало ни аппаратов для вентиляции легких, ни защитных костюмов для персонала, привел к гибели более сотни врачей и медсестер. Иначе чем ковбойской обозначить стратегию Британии в противостоянии чудовищной эпидемии было бы сложно.

В минувшее воскресенье Борис Джонсон, лично переживший тяжелое заражение Covid-19, обратился к нации с изложением сценария и правил поведения следующей фазы карантина - фазы постепенного ослабления. Лозунг "оставайтесь дома" было предложено отправить в архив и вместо этого поднять лозунг "оставайтесь бдительными". В чем именно должна состоять бдительность, премьер-министр подробно не сообщил. Зато он оповестил своих сограждан, что в этот самый вечер он представит им наброски плана, который победит вирус, а также первые образцы плана, позволяющего вновь освободить общество для нормальной жизнедеятельности.

По плану Джонсона будут разработаны пять уровней тревоги. Уровень 1 будет означать, что в Британии вирус больше не присутствует. Уровень 5 - что ситуация подошла к критической и что Национальная служба здравоохранения с ней не справляется. При этом было подчеркнуто, что время снятия карантина еще не наступило и что пока делаются лишь осторожные шаги. А именно, с 13-го мая разрешено продолжать работу из дома, а тем, кто не может этого сделать, дозволяется вернуться на рабочие места, избегая, насколько возможно, пользоваться общественным транспортом. Предпочтение должно отдаваться велосипеду или пешей ходьбе. Это при том, что, с учетом огромных расстояний в Лондоне, "пробежка " на работу может обернуться изнурительным марафоном.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, когда его призвали к ответу, как именно он намерен гарантировать безопасность заражения коронавируом пассажиров "набитых как сардины " в переполненных поездах лондонской "подземки", ответил, что только один из шести пользуется в Британии подземными поездами.

Британское правительство обязуется в течение следующих двух месяцев руководствоваться не просто надеждой или экономической необходимостью, а данными науки и здравоохранения. Со среды будут сняты все ограничения на занятие спортом и физкультурой на улице или в парке. Откроются теннисные корты и гольф-клубы, при условии сохранения социальной дистанции между игроками. Дозволят встречаться с теми, кто проживает по другому адресу, но при этом гость должен будет явиться в единственном числе.

Можно будет сдуть пыль со своего застоявшегося автомобиля: отныне разрешены поездки на дальние расстояния, но лишь исключительно в пределах Англии и только с членами собственной семьи. Штрафы за нарушение всех вышеперечисленных правил вырастут с 60 до 100 фунтов стерлингов. Повторное нарушение повлечет за собой увеличение суммы штрафа - аж до 3200 фунтов.

Начиная с июня, предполагается вернуть в школы учащихся 1-6-х классов. Эта идея тотчас же вызвала серьезные опасения у профсоюза учителей и еще более серьезные - у родителей школьников. Однако министр здравоохранения заявил: "Мы бы не стали предлагать это, если бы сомневались в безопасности". С июня откроются в Британии некоторые непродовольственные магазины: в этом секторе экономики за период карантина обанкротились уже многие десятки предприятий торговли. Парикмахерские, пабы и рестораны откроются на Альбионе не ранее 4-го июля. Однако, пожалуй, самый насущный вопрос, волнующий оставшихся без заработка "карантинщиков" - когда же они получат денежное вспомоществование от своего правительства, обещанное им еще в апреле. Финансы в британских семьях стремительно тают. Восполнение потерь в размере до 2500 фунтов стерлингов уже получают находящиеся на карантине кадровые рабочие и служащие. Что же касается миллионов "самозанятых" граждан, то они пока еще ждут обещанных правительством денег.

Заложена в планах руководства страны и горькая пилюля. Выступая в популярной телевизионной программе "Этим утром ", на вопрос телеведущих: "Будет ли отменено лето?" - Мэтт Хэнкок ответил: "Я полагаю, что это так. Мы еще не приняли на сей счет окончательного решения". Заключить из этого однозначно можно, что роскошных каникул за рубежом, вероятнее всего, у британцев не будет. Министерство иностранных дел Великобритании по сей день придерживается принятой 17 марта рекомендации отказаться от всех, кроме самых необходимых, поездок заграницу.

Суммируя горестную эпопею эпидемии коронавируса "по-британски", можно сказать лишь одно: страна устала от чехарды нонсенсов, которыми под маркой тактики и стратегии, с упорством достойным лучшего применения, до последнего дня жонглировало руководство страны. Остается надеяться, что урок, "как поступать нельзя", будет на Альбионе усвоен.