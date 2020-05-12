Число выявленных случаев COVID-19 в ВС РФ превышает 3,3 тысячи человек

В специальном бюллетене о санитарно-эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах, размещенном на сайте ведомства, опубликованы последние сведения о количестве инфицированных коронавирусом солдат, офицеров, курсантов и воспитанников, а также представителей гражданского персонала армии и флота. Таких уже более 3,3 тысячи человек.

По данным на 12 мая, результаты тестирования на новую коронавирусную инфекцию, проведенного в войсках, дали положительный результат у 1709 военнослужащих. Днем ранее этот показатель составлял 1689 человек. В госпиталях, изоляторах по месту службы, в гражданских клиниках и на дому под постоянным наблюдением врачей находятся более 1700 инфицированных. Тяжелых больных в Вооруженных силах всего двое, в состоянии средней тяжести - 11. У остальных заболевание проходит бессимптомно.

С марта в войсках, учебных заведениях и организациях Минобороны выздоровели 1393 человек. Кроме того, после двухнедельного карантина и второго отрицательного теста на короновирус медики сняли в войсках с контроля 2552 человека, которые контактировали с заболевшими. Этот показатель в военных учебных заведениях достиг 2302. У гражданского персонала Вооруженных сил - 906 человек.