Что нужно знать о весеннем призыве

Весенний призыв в армию и другие силовые структуры проходит с 1 апреля по 15 июля. Отправки в войска запланированы после 20 мая. Призыву подлежат 135 тысяч молодых людей.

Это вам не пробежать уровень в компьютерной игре. Тут надо быть мужиком: с крепкими нервами, холодной головой и стальными... Ну, сами знаете - чем. Фото: Григоров Гавриил / ТАСС

Специфика призыва в условиях пандемии: медицинскую напасть усугубляет эпидемия информационная. Запущены слухи об "отмене призыва". В эфире популярной радиостанции прозвучало предложение отказаться от призыва на том основании, что у Москвы "не стоят немецкие дивизии". Но, во-первых, профессия защищать Родину не утратила актуальности и нет оснований полагать, что это произойдет в обозримом будущем. На днях стратегические бомбардировщики США B-1 Lancer сбрасывали бомбы в Эстонии. "Лансеры" прилетели из США, отработав по полигону Тапа, который в 100 км от границ Ленобласти. Посмотрите на карту: где Америка, а где Эстония? Мы ведь не бомбим полигоны сопредельных с США стран.

Да, а немецкие дивизии на самом деле не стоят у Москвы. Это правда. И вряд ли попытаются: у них есть горький опыт. А у нас есть армия. И пусть так и будет.

Не надо путать призыв с мобилизацией. Призыв на срочную службу - это плановая ротация солдат

Во-вторых, не надо путать призыв на срочную службу с мобилизацией резервистов на войну. Идет ротация: нынешние призывники заменят ребят, призванных весной 2019 года. Которые отслужили и ждут увольнения.

Как пройдет призыв? Военкоматы обеспечены тест-системами для выявления зараженных коронавирусом. Всех ребят перед отправкой обеспечат медицинскими масками, в дороге их будут сопровождать врачи. А по прибытии в воинские части на две недели изолируют. Впрочем, карантин в армии практиковался и раньше: даже когда никто не знал такого слова, как COVID-19.

Как обстоят дела в частях, куда скоро прибудут новобранцы, - в материалах обозревателей "РГ".

Армия

Решение о переносе начала работы призывных комиссий было принято после того, как президент РФ объявил в мае новые нерабочие дни. Из-за распространения коронавирусной инфекции огромный массив подготовительной работы по призыву пришлось выполнять дистанционно и без участия молодых людей. Сведения об их биографии, здоровье, образовании, начальной военной подготовке, другую необходимую информацию сотрудники военкоматов начиная с 1 апреля собирают, уточняют и систематизируют с помощью интернета и телефонных звонков новобранцам.

Провести все положенные процедуры, в том числе медосвидетельствование, без участия молодых людей невозможно. Решить, кого и куда послать служить без встреч с новобранцами членов призывных комиссий, - тоже. Но для максимального сокращения личных контактов все это сдвинули ближе к лету.

В минобороны пошли на беспрецедентные меры безопасности. Они должны предотвратить попадание в военный строй инфицированных призывников. В военкоматы доставили 2 миллиона медицинских масок, полтора миллиона бесконтактных термометров, 12 тонн дезинфицирующих средств и 270 тысяч тест-систем для проверки здоровья новобранцев. Всех без исключения.

Сплошное тестирование проводят и в самих Вооруженных силах. Причем данные об эпидемиологической обстановке в Российской армии никто в минобороны не скрывает - их ежедневно публикуют с специальном бюллетене на сайте военного ведомства.

По состоянию на вечер 11 мая число зараженных COVID-19 в войсках, организациях и учебных заведениях минобороны достигло 3357 человек. 373 солдата, прапорщика и офицера лечат в госпиталях, 622 находятся в изоляторах по месту службы. Два десятка лежат в гражданских клиниках и больницах, а еще 674 военнослужащих изолированы на дому.

Все они под постоянным наблюдением военных медиков. Трое заболевших находятся в тяжелом состоянии, 13 - средней тяжести, у остальных болезнь протекает без симптомов. Начиная с марта в войсках выздоровели 411 человек. После двухнедельного карантина и второго отрицательного тестирования медики сняли с контроля 2286 военнослужащих.

Положительный тест на COVID-19 оказался и у 399 человек из гражданского персонала Вооруженных сил. Сейчас они проходят лечение в госпиталях и клиниках, либо находятся под наблюдением врачей дома.

Росгвардия

Личный состав Росгвардии, включая и солдат по призыву, сейчас - в эпицентре событий. Росгвардейцы проводят беседы с гражданами на улицах, охраняют инфекционные больницы. Под их охраной свыше миллиона квартир и домов граждан. "Мы продолжаем выполнять охрану и важных государственных объектов, у нас их 72, - доложил президенту во время рабочей встречи директор Росгвардии Виктор Золотов. - В том числе объекты в Арктике, в портах Северного морского пути, в частности плавучая атомная теплоэлектростанция в Певеке. Свыше 20 тысяч росгвардейцев ежедневно выполняют задачи по режимно-ограничительным мероприятиям. Без срывов".

Согласно рекомендации минтруда, в Росгвардии женщины, у которых дети до 14 лет, и лица старше 60 лет отправлены на самоизоляцию. Но при таких масштабах выполняемых задач избежать заражений невозможно.

Как сообщил "РГ" официальный представитель Федеральной службы войск национальной гвардии Валерий Грибакин, среди личного состава войск зафиксировано 339 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Но тяжелых, тем более - смертельных случаев, нет. 35 человек уже выздоровели и сняты с контроля по итогам двух отрицательных результатов анализов на COVID-19. Всего на стационарное лечение направлены 103 человека, в том числе 41 - в медицинские организации, 62 - госпитализированы в ведомственные медучреждения, остальные на самоизоляции и домашнем лечении.

Чтобы уменьшить личные контакты военнослужащих и сотрудников ведомства, активно применяется дистанционный метод работы. Так, совещания проводятся только в режиме видео-конференц-связи. Где это возможно, личный состав доставляется к местам несения службы ведомственным автотранспортом.

Кроме того, проводятся и так называемые барьерные мероприятия. Это ежедневная бесконтактная термометрия всего личного состава по прибытии на службу, а также в течение рабочего дня по медицинским показаниям, в том числе перед заступлением на службу по охране общественного порядка и в войсковые наряды, обеспечение средствами индивидуальной защиты, регулярная дезинфекционная обработка в местах дислокации, а также прибывающего автотранспорта. А еще - неспецифическая профилактика противовирусными препаратами, стимулирующими выработку эндогенного интерферона.

Как особо отмечают, в Росгвардии готовы к реагированию при любом сценарии развития ситуации.

Свыше 20 тысяч росгвардейцев выполняют поставленные задачи на фронтах битвы с пандемией. Ежедневно и без срывов. Фото: РИА Новости

Спецслужбы

Сила спецслужб в том, что они о нас знают все, а мы о них почти ничего. Пусть так и остается. Но ряд вещей виден невооруженным взглядом.

Мавзолей Ленина на время пандемии закрыт. А вот на главном караульном посту России - у Вечного огня у стен Московского Кремля - военнослужащие Президентского полка заступают и сменяются в обычном режиме. Разве что без толп зевак.

Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду​​​ горит. И вообще, Кремль такой, каким ему положено быть: утопает в цветах - высажено 60 тысяч виол, расцвели 120 тысяч тюльпанов. Туристов по понятной причине нет, из-за чего зрелищные шоу не проводят. Речь прежде всего о популярной церемонии развода пеших и конных караулов на Соборной площади Московского Кремля, которая стала одной из официальных визитных карточек столицы. Обычно она собирает толпы зрителей с апреля по октябрь. В этом году красочное шоу возобновят после того, как в Москве будет отменен режим самоизоляции.

Пеший караул на Соборной площади традиционно на три четверти состоит из военнослужащих по призыву: 36 солдат представляют три десятка регионов России. Кстати, на прошлом фестивале "Спасская башня" от Президентского полка на Красной площади выступали 67 военнослужащих: 13 из них служат по контракту, все остальные - срочники.

Сроки проведения "Спасской башни-2020" пока прежние: открытие - 28 августа. Подготовка к военно-музыкальному фестивалю идет в штатном режиме. Штатно - звучит буднично, но в жизни в ротах специального караула у ребят по 6-8 часов ежедневных занятий: строевая и физическая. Есть и огневая подготовка, но чуть меньше, чем в других подразделениях. Готовятся, конечно, не конкретно к фестивалю: они так служат все 12 месяцев.

Интересная деталь: на страничке Президентского полка VK солдаты-срочники, служившие в разные годы, обсуждают... Нет, не коронавирус. А как попасть на юбилей в следующем году в Кремль. Полку в апреле 2021 года стукнет 85 лет.

Это их больше всего волнует.

Согласитесь, в период всеобщего уныния у кремлевцев можно поучиться оптимизму.

Вечный огонь на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду Кремля зажгли 8 мая 1967 года. Он не гаснет даже во время профилактики: священное пламя переносят на временную горелку специальным факелом. Огонь, как и Пост № 1, на котором несут службу солдаты Президентского полка, выдерживают любые катаклизмы, включая и пандемию. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Конкретно

Вопросы по призыву

Как будут добираться домой уволенные со срочной службы солдаты - речь о тех, кто служил за тысячи километров от дома.

- По приказу министра обороны им заранее приобретут билеты до дома. Каждого "дембеля" перед отправкой из части снабдят медицинскими масками и антисептиком для рук. До железнодорожного и автовокзала, а также в аэропорт уволенных доставят ведомственным транспортом, прошедшим санобработку. А когда бывшие солдаты соберутся в военкомат для постановки на воинский учет, им сообщат день и время, не совпадающие с визитами в комиссариат призывников весны-2020.

В Росгвардии тоже не видят проблем: большинство солдат по призыву служат в своем регионе.

Могу ли послать сыну в армию посылку с масками, дезинфицирующими средствами? Вдруг их там не хватает?

- Это лишнее. Армия, равно как и остальные силовые структуры, в полном объеме обеспечена предметами защиты, личной гигиены и дезинфицирующими средствами. А мыть руки в армии полагается не только во время эпидемий.

Мой сын служит недалеко от дома. Можно ли оформить цифровой пропуск и приехать к нему в гости?

- Не нужно приезжать: суть самоизоляции как раз в том, чтобы как можно меньше контактировать. И с близкими - тоже. Кроме того, нет цифровых пропусков с формулировкой "для поездок в гости".

Пугает экономическая ситуация, захотелось вернуться в армию - на контракт. Это возможно?

- Пандемия не отменяет, а лишь вносит коррективы в существующий порядок поступления на военную службу. Если в вашем регионе условия позволяют собрать необходимые документы, - обращайтесь в военкомат. Только помните, что у каждой силовой структуры свои потребности и требования. В структуре Федеральной службы охраны своя специфика: например, в Президентском полку контрактников берут только из солдат, отслуживших в полку. Военнослужащий по призыву через шесть месяцев службы может написать рапорт. Если командование считает его достойным, то он проходит проверку, и более жесткую, чем когда был призывником. Если все нормально, то с ним заключат первый контракт на три года.

Голландскую субмарину вернули с боевого дежурства из-за эпидемии на борту, на авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" заразились 955 членов экипажа. А как дела на наших флотах?

- В российском ВМФ, по данным минобороны,заразившихся коронавирусом нет. Во всяком случае, об инфицировании кого-то из членов экипажей военных кораблей и судов обеспечения ведомство не сообщало. В дальние походы наши моряки по-прежнему ходят и боевые задачи на морских полигонах все так же отрабатывают.

Если призывник написал заявление на альтернативную гражданскую службу (АГС), а сейчас испугался, что могут отправить на 21 месяц санитаром/рабочим в инфекционную больницу, - можно еще передумать?

- По закону, чтобы попасть на АГС, надо подать заявление минимум за шесть месяцев до призыва. То есть нынешние "альтернативщики" должны были это сделать прошлой осенью. Кроме того, каждый делает выбор в соответствии со своими убеждениями. А убеждения - если они искренние - вряд ли могут корректироваться в зависимости от эпидемиологической обстановки. Кроме того, АГС - это не только больницы. Могут направить служить почтальоном, водителем, поваром, воспитателем и т.д. Регион выбирать нельзя.

Компетентно

Советы военного психолога

Чтобы новобранцы и их родители в условиях пандемии меньше волновались друг о друге, в Психологической службе Вооруженных сил советуют им во время телефонного общения рассказывать все как есть. Ведь родные люди сразу почувствуют фальшь, даже если к ней прибегли с благими намерениями. Призывник успокоит отца и мать, если сообщит, что у молодых солдат по несколько раз на день проверяют температуру, заставляют постоянно мыть руки и всячески изолируют от уже послуживших солдат. А самому бойцу наверняка станет легче от осознания того, что родители за него не боятся, потому что знают: в армии здоровье сына контролируют, наверное, даже жестче, чем это делалось бы дома. Да и медики всегда под боком.