Дума продлила эксперимент по голосованию на цифровых участках

Документ внесли члены думского комитета по контролю и регламенту во главе с председателем Ольгой Савастьяновой. По мнению авторов, необходимо создать дополнительные условия для реализации активного избирательного права россиян, находящихся в день голосования за пределами своего избирательного округа.

В единый день голосования в прошлом году на цифровых избирательных участках в Москве проголосовали граждане из 20 регионов России. Избирательные комиссии были оснащены 30 цифровыми участками.

Эксперимент прошел успешно, ни одна жалоба не была официально подтверждена, заявил один из авторов депутат ГД Дмитрий Ламейкин.

В случае принятия проекта эксперимент будет продолжен в нынешнем году в ходе единого дня голосования. Он коснется дополнительных выборов депутатов Госдумы, а также региональных кампаний. А именно, выборов депутатов законодательных собраний и выборов высших должностных лиц регионов, которые пройдут 13 сентября.

Какие участки будут цифровыми, определит региональный избирком, указано в пояснительной записке. Участок должен быть оснащен техническими средствами, перечень которых определяет ЦИК РФ. Кроме того, Центризбирком утвердит перечень цифровых участков, укажет особенности организации голосования на них и ряд других нюансов.

Для голосования на цифровом участке избиратель должен будет подать заявление о включении в список избирателей на этом участке. Это можно сделать через портал госуслуг, МФЦ, территориальные и участковые комиссии.