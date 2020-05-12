Госдума прекратила полномочия депутата Чернышова

Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от фракции ЛДПР Бориса Чернышова. Решение одобрено в связи с его назначением на должность заместителя главы Рособрнадзора.

Распоряжение о назначении представителя ЛДПР ранее было опубликовано на сайте правительства РФ.

Чернышов, избранный в ГД в 2016 году, был одним из самых молодых депутатов палаты седьмого созыва. Он занимал пост зампредседателя комитета по образованию и науке.

Теперь фракция ЛДПР, согласно думским правилам, может передать освободившийся мандат следующему по списку в той же группе, что и Чернышов. Кроме того, место в Госдуме может быть передано по решению фракции другому участнику тех же парламентских выборов.