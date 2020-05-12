Хоккеист СКА Лехтеря перешел в "Спартак"

Финский нападающий Йори Лехтеря, выступавший за СКА, подписал соглашение с московским "Спартаком".

Как сообщает официальный сайт московского клуба, контракт с финским форвардом подписан на один сезон. В минувшем сезоне Лехтеря выступал за СКА из Санкт-Петербурга и в 51 проведенном матче набрал 30 очков (15 голов и 15 передач).

Ранее в КХЛ финн выступал за ярославский "Локомотив" и новосибирскую "Сибирь". Всего за карьеру он провел в Континентальной хоккейной лиге 260 матчей, в которых набрал 194 (70+124) очка.

Также в карьере финн в составе своей сборной стал бронзовым призером Олимпийских игр - 2014 и серебряным призером чемпионата мира-2014. Помимо этого он выступал в Национальной хоккейной лиге за "Сент-Луис" и "Филадельфию".